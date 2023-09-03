Зайнутдинов уверенно дебютировал в чемпионате Турции

Источник: Соцсети

Матч, прошедший на стадионе черно-белых, завершился победой со счетом 2:0. Оба гола хозяева забили еще в первом тайме — постарались Омар Колли и Милот Рашица.

25-летний Зайнутдинов вышел на замену на 63-й минуте, оказавшись на поле вместо Рашицы. За полчаса Бахтиер успел поиграть на обоих флангах атаки. Казахстанец был достаточно активен и заметен на поле, но результативными действиями не отметился.

Благодаря этой победе «Бешикташ» набрал семь очков и сравнялся с «Галатасараем». Лидирует в таблице «Коньяспор», на счету которого восемь баллов после четыре сыгранных матчей. Без потерь в чемпионате идет лишь «Фенербахче», выигравший две игры из двух.