Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Салернитана
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Динамо
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетик
00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Ленинградец
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лорьян
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
22
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
Балтика
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Черноморец
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Клермон Фут
22
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Нефтехимик
10
Футбол. Премьер-лига
13:00
Оренбург
Сочи
30
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
02
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов уверенно дебютировал в чемпионате Турции

Казахстанский полузащитник турецкого «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов успешно дебютировал в турецкой Суперлиге. В матче четвертого тура стамбульцы у себя дома разобрались с соперниками из «Сивасспора», передают Vesti.kz.

Бешикташ
Сивасспор
Наверх
Источник: Соцсети

Матч, прошедший на стадионе черно-белых, завершился победой со счетом 2:0. Оба гола хозяева забили еще в первом тайме — постарались Омар Колли и Милот Рашица.

25-летний Зайнутдинов вышел на замену на 63-й минуте, оказавшись на поле вместо Рашицы. За полчаса Бахтиер успел поиграть на обоих флангах атаки. Казахстанец был достаточно активен и заметен на поле, но результативными действиями не отметился.

Благодаря этой победе «Бешикташ» набрал семь очков и сравнялся с «Галатасараем». Лидирует в таблице «Коньяспор», на счету которого восемь баллов после четыре сыгранных матчей. Без потерь в чемпионате идет лишь «Фенербахче», выигравший две игры из двух.

Что касается Зайнутдинова, то он провел третий матч в футболке турецкого клуба и одержал третью победу. Ранее он помог команде одержать две виктории над киевским «Динамо» в Лиге конференций (3:2, 1:0). Причем в первой встрече именно его гол стал решающим.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь