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00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» в большинстве вырвала победу над «Осасуной»

«Барселона» в гостях переиграла «Осасуну» в матче 4-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Осасуна
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На 45+1-й минуте каталонцев вывел вперед Жюль Кунде. «Осасуна» сумела отыграться благодаря голу Чими Авилы на 76-й минуте, но 8 минут спустя осталась в меньшинстве — красную карточку получил Алехандро Катена.

Победу «Барселоне» принес гол Роберта Левандовски, поляк реализовал пенальти на 86-й минуте.

«Барселона» с 10 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Осасуна» с 6 очками занимает десятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «Бетис». Игра пройдет 16 сентября. «Осасуна» 17 сентября в гостях сыграет с «Хетафе».

Осасуна
1:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
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