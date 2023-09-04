Суперсерия Салаха, победный гол Кузяева, Левандовски выстрадал решающий пенальти

Англия: без шансов для Эмери

Футбол Англия 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 16:00 Ливерпуль 3 Астон Вилла 0

Весной Унаи Эмери едва не увез с «Энфилда» победу, которой «Астон Виллу» на последних минутах лишил Роберто Фирмино (1:1). Сейчас у бирмингемцев не было ни одного шанса, а настрой красных продемонстрировал Собослаи. Его дальние удары — фирменный знак, и вернувшийся в ворота Эмилиано Мартинес даже не шелохнулся. А быстрый гол венгра словно задал тон всей игре.

По-хорошему, гости еще легко отделалась, потому что Салах создавал для Нуньеса момент за моментом, а тот их губил. Один раз он даже рассмеялся, не попав в пустой угол. В других эпизодах удары уругвайца приняли на себя штанга и перекладина, но Фортуна все же улыбнулась форварду. Один раз мяч отскочил в бежавшего к своим воротам Кэша и отлетел в сетку.

А в итоге оказалось, что Нуньесу и Салаху просто нужно было поменяться ролями. Они это и сделали, когда при подаче углового Дарвин головой подрезал мяч в район дальней штанги на набегавшего египтянина. Мо забивает или ассистирует партнерам в десяти матчах подряд, и это лучшая серия в АПЛ с 2021 года. Причем и тогда солировал он, выдав серию из пятнадцати туров с результативными действиями.

Испания: шторм в Мадриде

Футбол Испания 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 22:00 Осасуна 1 Барселона 2

Программа тура в ла лиге получилась сокращенной из-за погодных аномалий. В Мадриде прогнозировали шторм и рекордный за полвека уровень осадков, поэтому было принято решение об отмене самого статусного матча выходных между «Атлетико» и «Севильей».

Гостевые матчи против «Осасуны» — всегда серьезное испытание для «Барселоны», поэтому Хави не стал рисковать, оставив новичков Жоау Феликса и Жоау Канселу в запасе. К тому же в состав еще надо пробиться, а там масса талантов. И новой волны — в лице Ямаля. И уже опытных вроде Гави, который в воскресенье провел 100-й матч в сине-гранатовой футболке. Уникальность этого игрока подтверждают и цифры, ведь он первым в лигах топ-5 игроком 2004 года рождения добрался до юбилейной отметки, да еще и сделал это быстрее всех за всю историю клуба.

Что до матча, то он получился ожидаемо напряженным. Пробить оборону памплонцев чемпиону удалось только в добавленное к первому тайму время, когда Кунде замкнул поданный Гюндоганом угловой. Забавно, что француз слегка коснулся спины своего оппонента, но тот рухнул на газон, схватившись за лицо, и довольно долго изображал вселенские страдания. Интересно, на что рассчитывал Ибаньес в эпоху ВАР?!

Впрочем, «Осасуна» билась до конца. Что к обороне, как остановивший на ленточке удар Левандовски голкипер, что в атаке. Хозяева имели шансы забить и до перерыва, а в итоге это удалось Авиле, за ударом которого беспомощно наблюдал Тер Штеген. Только после этого на поле появился Феликс, сменивший полузащитника Ориоля Ромеу. И тут же пенальти заработал Левандовски, красиво упавший сразу после попытки защитника слегка придержать его рукой.

Судьи услышали критику поляка, который сказал, что они убивают футбол в ла лиге? Это, конечно, шутка, но даже после похода к монитору вердикт не изменился, а Левандовски забил. Подозреваю, этот 11-метровый будут обсуждать долго. Тем более, в концовке случился момент, когда Иньиго Мартинес на входе в штрафную чуть придержал игрока «Осасуны». Да, руки он убрал быстро, но сторонники теории о симпатиях судей к грандам получили новые козыри.

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Италия: Тюрамы снова забивают в серии А

Футбол Италия 2023/2024 Тур 3, 3.09.2023, 19:30 Интер 4 Фиорентина 0

«Интер» буквально смял «Фиорентину», которая словно оставила все силы и эмоции в еврокубках, драматично прорвавшись в групповой турнир Лиги конференций. Миланцы сначала сконцентрировали усилия на левом фланге, и очередной навес Димарко помог открыть счет. Эта атака положила начало как разгрому соперника, так и персональному бенефису Тюрама. Маркус открыл свой лицевой счет в серии А спустя 7602 дня после успеха своего знаменитого отца Лилиана Тюрама, а затем ассистировал Лаутаро Мартинесу и заработал пенальти. В общем, внес серьезный вклад в то, что впервые с 1966 года «нерадзурри» стартовали с трех сухих побед.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 3, 3.09.2023, 21:45 Эмполи 0 Ювентус 2

Аутсайдер чемпионата «Эмполи» удивил не только «Ювентус», но и всю Италию тем, что в трех стартовых турах использовал трех разных вратарей. И новичок хозяев Бериша пропустил довольно быстро, однако арбитр увидел фол со стороны мешавшему голкиперу Данилу. Защитник иронично усмехнулся и в середине первого тайма оказался самым расторопным в сутолоке у ворот при подаче углового. В общем, хозяева в первом тайме легко отделались, так как Бериша остановил пенальти в исполнении Влаховича.

Только это ничего не изменило, а эффективнее серба оказались другие туринские форварды. Когда «Эмполи» увлекся атакой, Милик отдал такой пас, что Кьеза убежал на свидание с вратарем со своей половины поля. Хотя хватило бы и одного гола, так как «Старая синьора» в лучших традициях Массимилиано Аллегри снова сыграла на ноль. В восьмой раз с начала года, и это лучший показатель в лигах топ-5 наряду с «Лацио».

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Германия: шок для Берлина

Футбол Германия 2023/2024 Тур 3, 3.09.2023, 18:30 Унион Б 0 РБ Лейпциг 3

В центральном матче тура мощно начавший сезон «Унион» упустил возможность догнать «Байер» и «Баварию», став жертвой системно выстроенного «Лейпцига». После восьми голов в двух стартовых турах берлинцы не забили ни одного, а в ответ получили шикарный удар Чави Симонса в верхний угол. Как видится, дело не только в работе главного тренера «быков» Марко Розе, но и в кадровых проблемах, с которым до конца не справился Урс Фишер.

В лазарете «Униона» сейчас аншлаг, а среди пациентов такие заметные исполнители, как защитник-бомбардир Дуки и один из самых ярких игроков прошлого сезона Беккер. А тут еще подвел команду получивший красную карточку за фол в центре поля Фолланд. В большинстве «Лейпциг» добил хозяев усилиями экс-форварда «Зальцбурга» Шешко. Сначала 20-летний словенец сам эффектно разобрался с обороной, а потом забил головой с гениального паса Дани Ольмо.

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Франция: парижская мощь

Футбол Франция 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 16:00 Гавр 3 Лорьян 0

Далер Кузяев решил не отставать от отличившегося накануне Александра Головина. А, если быть совсем точным, сейчас он превосходит хавбека «Монако» по голам в лиге 1. Текущий успех для бывшего футболиста «Зенита» — второй в нынешнем сезоне. Но если во встрече с «Брестом» случилось поражение (1:2), то успех воскресном матче положил начало разгрому «Лорьяна». Кузяеву оставалось не промахнуться после идеальной передачи Него, но простота гола не отменяет его значимость. Для «Гавра» эта победа — первая после возвращения в высший дивизион, и Кузяеву в момент замены на 87-й минуте устроили овацию.

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Футбол Франция 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 21:45 Лион 1 ПСЖ 4

«ПСЖ», который на старте сезона ругали за стерильный контроль мяча, после первой победы расцвел. Оборону «Лиона» парижане буквально разрывали. Быстро заработали пенальти, потом забили второй, когда Мбаппе не добрался до прострела Дембеле, но на подбор успел Хакими. Чемпионы буквально резвились на поле, устраивая издевательские перепасовки с использованием пяток, и одна такая атака завершилась попаданием Хакими в перекладину.

В какой-то момент «Лион» вспомнил о том, кто хозяин поля, только Доннарумму это не смутило, а избиение продолжилось усилиями Асенсио. Испанец забил сам, после чего ассистировал Мбаппе. По сути, после первого тайма игру можно было заканчивать и расходиться по домам. 0:4 к перерыву — такого с «Лионом» не случалось с 1966 года. А во втором тайме выдавших худший старт в истории хозяев (1 очко в 4 турах) еще и унизили, когда Луис Энрике выпустил на поле только купленного «ПСЖ» и освистанного фанатами лионского воспитанника Баркола.

Статистика дня

2-м после ван Перси футболистом «МЮ», забившим «Арсеналу» в трех матчах подряд, стал Рэшфорд.

2-й раз в истории бундеслиги уже в 3-м туре забито более ста мячей. Прошлый раз такое случилось в сезоне-1984/85.

5 новичков Эредивизи сыграли за «Аякса» в одном матче впервые с 2007 года.

7 раз в 2023 году «Арсенал» пропускал после первого же попадания в створ ворот.

17 матчей «Зальцбург» не проигрывает «Рапиду». Ни один соперник в австрийской бундеслиге не доставлял клубу из Вены такие проблемы.