Месси расстроил принца Гарри и удивил Ди Каприо. «Интер Майами» обыграл чемпиона

Пожалуй, было очень символично, что свой первый матч в МЛС (не в США за «Интер Майами», а именно в лиге) Лионель Месси провел в Нью-Йорке — главном и самом знаменитом городе мира. Премьера должна была быть на самой большой сцене. В Большом Яблоке аргентинец успел поучаствовать в светских мероприятиях, в частности, отметившись в ресторане с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. А потом, выйдя на замену против «Нью-Йорк Ред Булл», забил дебютный мяч в МЛС.

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Спустя неделю Месси приехал в другой город, полный знаменитостей — Лос-Анджелес (вообще, кажется, что составители календаря что-то знали). На игру «Интер Майами» с одноименной командой, разумеется, подтянулись многие из них, в частности, известные голливудские актеры Оуэн Уилсон и Эдвард Нортон, а также главная латиноамериканская звезда Селена Гомес (429 миллионов подписчиков в запрещенной в России соцсети).

Впрочем, в центре внимания была не она, а сидевший в ложе британский принц Гарри. Он был в прекрасном расположении духа, смеялся и о чем-то весело переговаривался с соседями. Забавно, что настроение Гарри резко контрастировало с тем, в каком он пребывал несколько дней назад на концерте Бейонси. По соцсетям разошлось видео, на котором Гарри стоит с довольно кислым видом и явно скучая, тогда как его жена Меган Маркл и остальная компания веселятся, танцуют и получают удовольствие. Очевидно, что походы на футбол нравятся принцу куда больше поп-концертов.

Болел, Гарри, кстати, за «Лос-Анджелес» (как и Гомес). Операторы и режиссер регулярно показывали его реакцию после опасных моментов, созданных хозяевами, и все было очевидно — как человек, живущий в Лос-Анджелесе, принц поддерживал местных. Моментов этих было достаточно, и возникали они на регулярной основе. Что, наверное, неудивительно, если речь идет о матче действующего чемпиона МЛС и одного из лидеров Западной конференции этого сезона и аутсайдера лиги (хуже «Интера» дела только у «Торонто» и «Колорадо»).

Причем моменты эти «Лос-Анджелес» создавал примерно в одной манере — запуская продольные передачи за спину защитникам «Майами», у которых были очевидные проблемы с тем, чтобы строго держать линию. Вспомните и пересмотрите второй гол Вендела в ворота «Спартака» в недавнем матче РПЛ, и вы поймете, о чем речь. Одну такую передачу низом (!) со своей половины поля (!!) сделал Джорджио Кьеллини (!!!) и вывел Дениса Буанга один на один. У габонца была уйма времени, но вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер все равно отбил мяч.

Самое забавное, что оба своих гола гости забили в точно такой же манере. В первом тайме защитники флоридцев перекатывали мяч поперек поля, пока Томас Авилес не покатил мяч вперед в свободную зону у чужой штрафной, куда уже вбежал Факундо Фариас: 21-летний аргентинец, перебравшийся летом в «Интер» из «Колона», в падении умудрился пробить точно под дальнюю штангу.

А после перерыва зрители увидели классику: Месси, стоя между центральной линией поля и чужой штрафной, принимает передачу от Серхио Бускетса и делает пас левой ногой на врывающегося за спины защитникам Жорди Альбу. И каталонец показал Буанга, как нужно решать такие ситуации. И не только ему, но и заехавшему на стадион Леонардо Ди Каприо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239350&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У самого Месси был отличный момент в конце первого тайма. Это было чем-то похоже на гол Лео в Нью-Йорке — снова длинная «стенка» с Бенджамином Кремаски, пауза перед ударом, но «Лос-Анджелес» выручил вратарь Джон Маккарти.

В принципе, описанные выше эпизоды — все, что создал «Интер Майами». Хозяева играли лучше, осмысленнее, регулярно генерировали остроту у чужих ворот, но не забивали. Не сказать, что тащил вратарь Каллендер или была череда невероятных промахов от игроков «Лос-Анджелеса», но все хорошие атаки как-то растрачивались попусту. И в итоге все едва не завершилось разгромом — Месси собрал дубль из голевых передач, выведя на пустые ворота Леонардо Кампану, однако «ЛА» успел забить после углового и избежать совсем уж грустных 0:3.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239351&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.