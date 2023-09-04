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20:31 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» объявила о переходе чемпиона мира и Европы по футболу Серхио Рамоса

Контракт с 37-летним защитником рассчитан на один сезон.

Реал
Севилья
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Источник: ФК "Севилья"

ТАСС, 4 сентября. Защитник Серхио Рамос перешел в испанский футбольный клуб «Севилья». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Рамосу 37 лет, его последним клубом был «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе парижской команды он стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Защитник начинал профессиональную карьеру в «Севилье» и защищал цвета клуба с 2002-го по 2005 год. После этого он перешел в «Реал» и выступал за него до 2021 года. В составе мадридского клуба Рамос пять раз стал чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, суперкубок страны и клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка Испании.

Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству матчей (180). В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира (2010) и двукратным победителем чемпионатов Европы (2008, 2012). В феврале 2023 года Рамос завершил карьеру в сборной.

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