«Севилья» объявила о переходе чемпиона мира и Европы по футболу Серхио Рамоса

ТАСС, 4 сентября. Защитник Серхио Рамос перешел в испанский футбольный клуб «Севилья». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Рамосу 37 лет, его последним клубом был «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе парижской команды он стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Защитник начинал профессиональную карьеру в «Севилье» и защищал цвета клуба с 2002-го по 2005 год. После этого он перешел в «Реал» и выступал за него до 2021 года. В составе мадридского клуба Рамос пять раз стал чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, суперкубок страны и клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка Испании.