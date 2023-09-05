Окно миллиардов. Англия и Саудовская Аравия стали главными действующими лицами летнего трансферного окна

На третье место в рейтинге наиболее щедрых первенств, нарушив доминирование «большой пятерки», оно неожиданно вывело чемпионат Саудовской Аравии. Ее клубы, если бы у них срослось с некоторыми звучными сделками, вполне могли бы не просто довольно близко подобраться к отметке в €1 млрд, потраченных за одну трансферную кампанию, но и превзойти ее.

Эта трансферная кампания подарила два заметных итога. Один, впрочем, несмотря на всю свою внешнюю звучность, довольно, что ли, рутинный. Естественно, ни один из британских медиаресурсов не мог обойтись, комментируя закрытие летнего окна, без красивой цифры. В 2022 году клубам АПЛ чуть-чуть, буквально одной-единственной не очень крупной сделки не хватило, чтобы достичь отметки £2 млрд, потраченных летом на новичков, которая еще в середине прошлого десятилетия казалась ориентиром совершенно недостижимым. В 2023 году они ее превзошли, инвестировав в игроков £2,36 млрд — ну, или, по версии Transfermarkt, переводящего все в континентальную валюту, €2,81 млрд.

Вроде бы показатель настаивает на том, чтобы его как следует посмаковать. Особенно в сочетании еще с некоторыми. Например, отметив, что из десяти наиболее дорогих трансферов лета шесть осуществлены именно английскими командами, в том числе два трансфера крупнейших: речь идет о покупке «Арсеналом» и «Челси» у «Вест-Хэма» и «Брайтона» за сумму, слегка превышающую €115 млн, Деклана Райса и Мойсеса Кайседо.

Самый дорогой трансфер 2023: Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 млн евро

Или что в рейтинге наиболее щедрых клубов тех, что представляют Англию, тоже полдюжины, а возглавляет его все никак не успокаивающийся «Челси», чьи новые владельцы — перекупивший лондонцев год назад у Романа Абрамовича консорциум во главе с американцем Тоддом Бёли — уже вложили в кадровые усиления около €1 млрд. Или что летние английские инвестиции составляют практически половину, 48%, от всех инвестиций «большой пятерки», в которую входят еще Испания, Италия, Германия и Франция.

Но на самом деле смаковать особенно не получается. Финансовая гегемония АПЛ, ее растущий благодаря гигантским телеконтрактам (за текущий, 2022−2025 годов, цикл они принесут структуре около £11 млрд) и прочим коммерческим победам отрыв от остальных — это чересчур избитая тема, чтобы ее разжевывать.

Так что отчет по мотивам трансферного окна руководителя спортивного подразделения Deloitte Тима Бриджа сопровождается предельно сухим и неинтересным резюме насчет того, что вторая подряд летняя кампания с рекордными цифрами доказывает, что клубы АПЛ могут вернуть уровень «роста доходов», который был у них до пандемии коронавируса. Из-за нее футбольный рынок, в том числе английский, на пару сезонов жутко просел. Но теперь, кажется, пандемия превратилась в неприятное, но едва ли актуальное воспоминание.

Еще в этом отчете содержится указание на то, что 14 из 20 клубов АПЛ, две трети, израсходовали летом 2023 года больше денег, чем летом 2022-го. Рынок штурмовали все — и лидеры, хотя, казалось, тому же «Манчестер Сити» с его статусом уже некуда усиливаться, и провалившиеся, как «Челси» или «Ливерпуль», фавориты, и аутсайдеры. «Ноттингем», допустим, поразил всех в последний день перед закрытием окна, успев за несколько часов оформить сразу семь покупок. И из этого нюанса напрашивался вывод, что ждать снижения аппетитов от английских клубов не стоит. В любой нише АПЛ существуют мощнейшие стимулы решать спортивные проблемы с помощью денег, которых снова фантастически много.

Второй итог этой трансферной кампании, конечно, куда любопытнее. На третью позицию в перечне самых щедрых первенств умудрился взобраться чемпионат находившейся до сих пор на обочине мировой футбольной жизни, но решившей вдруг поиграть в нем важную роль Саудовской Аравии. Ее клубы вложили в новобранцев €873,5 млн. А вполне могли бы достичь и шикарного миллиардного рубежа, если бы срослось с парой сделок, о подготовке которых постоянно писали разные источники, утверждавшие, к примеру, что «Аль-Иттихад» вот-вот приобретет у «Ливерпуля» знаменитого форварда Мохамеда Салаха, отдав за него чуть ли не €200 млн.

Но и так саудовская экспансия выглядит шокирующей. Особенно на фоне происходящего в четырех «материковых» чемпионатах «большой пятерки».

Тут явный рост расходов по сравнению с предыдущим летним окном показали только Германия и обскакавшая все-таки Саудовскую Аравию Франция. Но во втором случае рост спровоцирован во многом обстоятельствами. Из €900,6 млн, которые за три месяца инвестировали в игроков французские клубы, €349,5 млн — это деньги ПСЖ, который после очередной неудачи в Лиге чемпионов, бегства Лионеля Месси и Неймара был вынужден провести радикальную кадровую перестройку. А вот расходы чемпионата Испании снизились практически на €100 млн. То есть оказалось, что, когда один из двух гигантов (на сей раз «Барселона») стеснен финансовыми трудностями и не может позволить себе роскошную селекцию, испанский чемпионат перестает походить на турнир с колоссальным коммерческим потенциалом, несколько лет назад грозивший сбросить с верхней ступеньки иерархии английский.

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Про Саудовскую Аравию в отчете Deloitte тоже есть замечание — весьма оптимистичное. Коллега Тима Бриджа Каллум Росс считает, что «появление активных участников на глобальном трансферном рынке» способно положительно повлиять на стремление клубов к созданию «устойчивых бизнес-моделей». Правда, принимая это мнение к сведению, нужно знать, что вообще-то менее десяти лет назад, в 2016 году, примерно так же агрессивно, как саудовцы, ворвались на этот рынок китайцы. Но их вторжение не спасло в будущем европейские клубы — даже такие могучие, как та же «Барселона», — от глубочайших кризисов, а сам футбол Китая, когда-то замахивавшийся на мировое господство, сегодня скорее мертв, чем жив.