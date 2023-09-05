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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Антони исключили из сборной Бразилии

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони исключён из сборной Бразилии. Об этом сообщает TNT Sports BR.

Бразилия
Манчестер ЮнайтедОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Ранее стало известно о том, что бывшая девушка бразильца Габриэла Каваллин обвинила Антони в домашнем насилии. В своём заявлении игрок назвал эти обвинения ложными.

23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» футболист перешёл из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.

9 сентября сборная Бразилии сыграет первый матч квалификации на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году, с Боливией. 13 сентября бразильцы встретятся со сборной Перу.

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