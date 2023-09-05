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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Раньше футболисты получали копейки. Как и когда их зарплаты взлетели до небес

От четырёх фунтов в неделю до сотен миллионов евро в год. А всё изменили отмыв денег, революция и телевидение.

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Источник: AP 2023

Последнее летнее трансферное окно получилось безумным по количеству дорогостоящих переходов — традиционные локомотивы закупок, клубы АПЛ, установили рекорд. Согласно данным консалтинговой компании Deloitte, суммарные траты англичан на новых игроков этим летом составили € 2,76 млрд. Это на € 520 млн больше, чем предыдущий рекорд в € 2,24 млрд, установленный прошлым летом. Общая же сумма закупок всех клубов мира этим летом перевалила за € 8 млрд, из которых € 1 млрд потратили только клубы из Саудовской Аравии — второй показатель после АПЛ.

Зарплаты новичков тоже пробивают всевозможные потолки — особенно постарались арабы. К примеру, экс-форвард «ПСЖ» Неймар в «Аль-Хиляле» будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в Париже — € 150 млн в год. И это вовсе не рекорд — Криштиану Роналду гребёт в «Аль-Насре» € 201,7 млн за сезон, а «Аль-Иттихад» ублажает Карима Бензема на € 200,5 млн.

Не трудно догадаться, какой культурный шок испытали бы сейчас звёзды футбола начала прошлого века, получавшие не больше четырёх фунтов в неделю. Разбираемся, как спорту № 1 удалось выйти на топовый уровень, несмотря на запреты, пожизненные контракты и другие ограничения.

Источник: Reuters

Запрет покидать клуб, скромные зарплаты, договорняки

150 лет назад, когда в Англии только зарождался профессиональный футбол, игрокам платили сущие гроши — подчас даже вовсе не деньгами, а продуктами или дровами, как в «Ноттс Каунти» и «Сток Сити». Но ближе к концу XIX века таких примеров практически не осталось, потому что лучшие клубы вовсю переманивали мастеровитых футболистов.

Какое-то время держался потолок зарплат в £ 4, но самый богатый клуб того времени — «Астон Вилла» — предлагал новичкам на фунт-полтора больше — это не только помогло команде выиграть пять чемпионств до наступления нового века, но и обзавестись прозвищем «негодяи».

Чтобы уравнять возможности клубов, в 1899 году руководство английской лиги ввело два правила: ограничило зарплату £ 4 и вынесло запрет футболистам покидать команду без одобрения не только клуба, но и лиги. «Это похоже на рабство! Мы словно играем с цепями на ногах, потому что невозможно покинуть клуб даже по истечении контракта», — негодовал лучший бомбардир чемпионата Англии — 1895/1896 (22 гола) Джон Кэмпбелл, которого «Астон Вилла» не отпустила по окончании сезона в родной «Селтик». Шотландцам пришлось заплатить £ 20, чтобы вернуть голеадора себе, тем самым учредив такое понятие, как трансферный рынок.

Источник: The Celtic Star

Знаменитый британский голеадор XIX столетия Джон Кэмпбелл

Конкуренция между клубами росла, матчи становились всё напряженнее, а футболисты по-прежнему ощущали себя бесправными исполнителями. Забирай свои четыре фунта да помалкивай, а ещё думай, как прокормить семью в межсезонье, когда выплаты приостанавливались. Неудивительно, что начали процветать договорные матчи, особенно после начала Первой мировой войны в 1914 году. Год спустя состоялась игра, сценарий которой сегодня невозможно представить. В конце сезона стало известно, что в связи с боевыми действиями в чемпионате наступит пауза, поэтому футболисты «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» решили подзаработать.

Для сохранения места в высшем дивизионе мерсисайдцам в последнем туре нужна была победа над «МЮ», и они её одержали — 2:0. В заговоре участвовали три манчестерских игрока и четыре ливерпульских — они поставили в букмекерской конторе на точный счёт. Все семеро получили пожизненную дисквалификацию.

С окончанием войны фунт и другие европейские валюты заметно обесценились, но в Англии футболистам всё равно платили больше, чем в Испании, Италии и других странах Европы. Всю первую половину прошлого века зарплаты футболистов росли очень медленно, пройдя путь от £ 10 до £ 15, поэтому большинству игроков приходилось иметь другую работу. Ситуация изменилась в лучшую сторону только после Второй мировой войны. Клубы богатели, игра развивалась, стадионы стали вновь забиваться болельщиками, создавая повышенный спрос на качество зрелища. Однако руководство лиги отказывалось поднимать потолок зарплат, в связи с чем клубы начали придумывать схемы обхода правил.

Пожизненная дисквалификация за отмывание, отмена кабальных правил

На тот момент максимальная заработная плата в Англии была ограничена £ 15 в неделю, а трансферы из клуба в клуб не должны были превышать £ 10. Чтобы обойти эти ограничения, в «Сандерленде» воспользовались следующей тактикой: «чёрные коты» выписали солидный чек на приобретение соломы и асфальта для клуба в количестве, значительно превышающем необходимое. Отмытые таким образом деньги пошли на оплату повышенных премиальных для ведущих игроков.

Такая практика успешно работала пять лет, а общая сумма выплат футболистам составила £ 5217. Когда схема вскрылась в 1957 году, всю ответственность взял на себя президент «Сандерленда» Тед Уайтхолл, за что схлопотал пожизненную дисквалификацию. Ходили слухи, что схема работала бы и дальше, но один из игроков (Тревор Форд) посчитал, что должен был получать больше, и написал донос руководству лиги — но это так и не подтвердилось.

Источник: Соцсети

«Котов» оштрафовали на £ 5 тыс. — на тот момент самый большой штраф, когда-либо выписанный футбольному клубу. Также лига дисквалифицировала на один сезон пятерых выгодополучателей (футболистов), которые отказались признать вину в виде получения незаконных выплат. Руководивший «Сандерлендом» в течение 28 лет главный тренер Билл Мюррей подал в отставку. Все эти события привели к первому за 68 лет вылету команды из высшего дивизиона уже в следующем сезоне, а дело имело такой большой резонанс, что рассматривалось в Высоком суде Лондона. Процесс занял целых пять лет, и в 1962-м было вынесено революционное решение об отмене максимальной заработной платы.

Во многом такие изменения произошли благодаря не только суду, но и послаблениям со стороны лиги, на которую надавил профсоюз футболистов. Его глава Джимми Хилл пригрозил забастовкой, что было бы катастрофой для набиравшего влияние и популярность телевидения. «Никто не хотел терять деньги, и если футболисты могли себе позволить пару недель отдохнуть, то невыполнение лигой контрактов сулило большой неустойкой. Пришло время действовать!» — сиял Хилл.

Важно отметить, что длительный запрет на повышение оплаты труда в английском футболе привёл к тому, что в других странах игрокам платили заметно больше, особенно в Италии. Неудивительно, что в 1956 году форвард «Чарльтона» Эдди Фирмани перешёл в «Сампдорию», получив подъёмные в размере £ 5 тыс., а клуб арендовал для него небольшой средневековый замок! В 1961-м легенда «Тоттенхэма» Джимми Гривз перешёл в «Милан» — лондонцы получили за форварда £ 80 тыс., а самого игрока одарили подписным бонусом в £ 15 тыс. и зарплатой в £ 140 в неделю.

Контракт звезды советского футбола, испортивший ему карьеру

В других странах футболисты также долго страдали от потребительского отношения со стороны чиновников, в связи с чем во Франции в 1963 году прошла масштабная забастовка. Главное требование заключалось в отмене дискриминационного правила пожизненных контрактов — трансферный рынок практически не существовал. За отмену правила выступили возглавившие профсоюз игроков Жюст Фонтен и Раймон Копа. Упразднить рабский закон удалось только в 1968-м во время знаменитой 10-миллионной забастовки во Франции, получившей название «Красный май». Ультиматум сработал — спустя год отменили не только пожизненные контракты, но и потолок зарплат.

Источник: AFP 2023

Жюст Фонтен

В менее развитых странах футболисты ещё долго пребывали в кабале у клубов. В этом свете любопытна и показательна история советского полузащитника Василиса Хадзипанагиса, который в 1970-х вернулся на историческую родину — Грецию. «Здесь царили жёсткие порядки. Игроки получали небольшие зарплаты. Заработать можно было только на подъёмных, подписывая контракт. Однако в этом и крылся подвох. Заключив соглашение с клубом, футболист сразу же связывал себя по рукам и ногам. Потому что клуб владел правами на игрока в течение 10 лет. Я тоже угодил в этот капкан, когда подписал контракт с “Ираклисом”, — сокрушался Василис.

Источник: Кадр из трансляции

Василис Хадзипанагис

Неудивительно, что отменившие ограничения чемпионаты и турниры быстро развивались, а клубы улучшали платёжеспособность. В середине 1970-х форвард «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест стал первым игроком, чей недельный оклад составил £ 1 тыс. Во многом этому способствовало формирование в Европе единого рынка труда, к которому присоединилась и Великобритания. Теперь в топовые чемпионаты, наконец, могли приехать крутые легионеры.

Сказочно богатыми футболистов сделало телевидение

Отстранение английских клубов от еврокубков в середине 1980-х позволило выйти на первые роли по популярности Серии А. Местные богачи стали скупать футбольные клубы и заманивать мировых звёзд сказочными контрактами. В Италию перебралось легендарное голландское трио триумфаторов Евро-1988: Франк Райкард, Марко ван Бастен и Рууд Гуллит; а также звёздные немцы: Лотар Маттеус, Андреас Брёме и Юрген Клинсман.

Неймар и Лионель Месси посчитали бы зарплату Роберто Баджо в £ 50 тыс. весьма скромной, но в те времена такое жалование казалось чем-то совершенно фантастическим.

Догнать, а с течением времени и заметно превзойти итальянцев по доходам англичанам помогло учреждение АПЛ. А если точнее, то подвязанный под это событие крутейший телевизионный контракт с корпорацией Sky стоимостью £ 300 млн на пять лет — в шесть раз больше предыдущей сделки с ITV. У клубов появились большие деньги, поэтому зарплаты показали стремительный рост: если в 1994 году «МЮ» платил Эрику Кантона £ 18 тыс. в неделю, то спустя пять лет его одноклубник Рой Кин заколачивал £ 50 тыс., а в 2001-м он же зарабатывал уже £ 90 тыс.

Источник: AFP 2023

Перманентное улучшение телевизионных условий, а также приход в АПЛ богачей из России, арабских и азиатских стран подтолкнули к безумной гонке как по суммам трансферов, так и зарплатам. В 2008-м «Манчестер Сити» согласился платить бразильцу Робиньо £ 160 тыс. в неделю, а первым игроком, перешагнувшим планку в £ 300 тыс. в неделю, стал Уэйн Руни в 2014-м.

В данный момент самую жирную зарплату в АПЛ получает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне — £ 400 тыс. в неделю. Однако это не самая большая зарплата в европейских лигах.

Источник: Чемпионат.com

Рекорд принадлежит форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе — € 1,38 млн в неделю. Второе место у его одноклубника Усмана Дембеле — € 700 тыс., € 480 тыс. в «Баварии» зарабатывает Гарри Кейн. Заправлявшие пару десятилетий назад итальянцы нервно курят в сторонке — в Серии А лишь один игрок получает больше € 230 тыс. в неделю — форвард «Ювентуса» Душан Влахович (€ 250 тыс.). Ну, а если зарплата не устраивает, то теперь все знают, куда нужно ехать.

Автор: Анатолий Романов

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