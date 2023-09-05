«Фиорентина» всего двумя словами попрощалась с Александром Кокориным
Итальянская «Фиорентина» кратко попрощалась с российским нападающим Александром Кокориным, который сегодня покинул команду и перешел в кипрский «Арис».
Арис Л
Фиорентина
Итальянская «Фиорентина» кратко попрощалась с российским нападающим Александром Кокориным, который сегодня покинул команду и перешел в кипрский «Арис».
«Удачи, Коко», — написала пресс-служба фиалок в социальных сетях.
Александр Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года: за это время россиянин провел за фиалок 12 официальных матчей и не забил ни одного гола.
В прошлом сезоне 32-летний Кокорин играл за «Арис» на правах аренды и был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра.