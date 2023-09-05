Текущие события
Футбол. Первая лига
4.09
Тюмень
Арсенал
12
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Футбол. Сборные
6.09
Мальта
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Казахстан
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Литва
Черногория
Футбол. Сборные
7.09
Египет (олимп.)
Россия
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
19:45 (мск), источник: Sport24

«Фиорентина» всего двумя словами попрощалась с Александром Кокориным

Итальянская «Фиорентина» кратко попрощалась с российским нападающим Александром Кокориным, который сегодня покинул команду и перешел в кипрский «Арис».

Арис Л
Фиорентина
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Удачи, Коко», — написала пресс-служба фиалок в социальных сетях.

Александр Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года: за это время россиянин провел за фиалок 12 официальных матчей и не забил ни одного гола.

В прошлом сезоне 32-летний Кокорин играл за «Арис» на правах аренды и был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В тихом омуте черти водятся». Русская красавица-актриса, снимавшаяся для MAXIM
Овечкин признался Навке, что его кинули на деньги
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь