Футболисты «Торпедо-БелАЗа» пробились в ¼ финала Кубка Беларуси
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» пробились в четвертьфинальную стадию Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Торпедо-БелАЗ
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» пробились в четвертьфинальную стадию Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче ⅛ финала действующие обладатели Кубка страны переиграли на выезде представителя первой лиги национального чемпионата — «Ниву» из Долбизно со счетом 2:1.
Результаты других встреч ⅛ финала: «Витебск» — «Слуцк» — 1:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Осиповичи» — 9:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 2:1.
Еще два матча за попадание в в четвертьфинал пройдут позже: БАТЭ (Борисов) — «Островец», «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь).-0-