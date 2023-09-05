Футболисты «Торпедо-БелАЗа» пробились в ¼ финала Кубка Беларуси

Сегодня в матче ⅛ финала действующие обладатели Кубка страны переиграли на выезде представителя первой лиги национального чемпионата — «Ниву» из Долбизно со счетом 2:1.

Еще два матча за попадание в в четвертьфинал пройдут позже: БАТЭ (Борисов) — «Островец», «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь).-0-