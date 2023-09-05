Текущие события
Футбол. Первая лига
4.09
Тюмень
Арсенал
12
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Футбол. Сборные
6.09
Мальта
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Казахстан
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Литва
Черногория
Футбол. Сборные
7.09
Египет (олимп.)
Россия
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб необычным образом расплатился за трансфер игрока

Румынский футбольный клуб «Вииторул» подписал камерунского форварда Азиза Нджифакуэ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на GSPro.

Наверх
Источник: Соцсети

Представитель второй лиги оформил переход 27-летнего футболиста из другого румынского клуба «Лугож», который выступает в четвертом дивизионе.

Примечательно, что «Вииторул» расплатился за трансфер легионера двумя контейнерами, из которых «Лугож» сделает раздевалки на клубной базе.

В Румынии этот трансфер называют самым странным в истории футбола.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь