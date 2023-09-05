Европейский клуб необычным образом расплатился за трансфер игрока

Источник: Соцсети

Представитель второй лиги оформил переход 27-летнего футболиста из другого румынского клуба «Лугож», который выступает в четвертом дивизионе.

Примечательно, что «Вииторул» расплатился за трансфер легионера двумя контейнерами, из которых «Лугож» сделает раздевалки на клубной базе.