Европейский клуб необычным образом расплатился за трансфер игрока
Румынский футбольный клуб «Вииторул» подписал камерунского форварда Азиза Нджифакуэ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на GSPro.
Румынский футбольный клуб «Вииторул» подписал камерунского форварда Азиза Нджифакуэ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на GSPro.
Представитель второй лиги оформил переход 27-летнего футболиста из другого румынского клуба «Лугож», который выступает в четвертом дивизионе.
Примечательно, что «Вииторул» расплатился за трансфер легионера двумя контейнерами, из которых «Лугож» сделает раздевалки на клубной базе.
В Румынии этот трансфер называют самым странным в истории футбола.