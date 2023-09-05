Каспер Шмейхель перешёл в бельгийский «Андерлехт»

По информации источника, Шмейхель на правах свободного агента подписал контракт с бельгийским клубом сроком на один сезон с возможностью продления на ещё один год.

Ранее вратарь выступал за французскую «Ниццу», в составе которой в прошлом сезоне сыграл в 46 матчах во всех турнирах, сыграв на ноль в 13 матчах.