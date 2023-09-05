Текущие события
Футбол. Первая лига
4.09
Тюмень
Арсенал
12
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Футбол. Сборные
6.09
Мальта
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Казахстан
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
7.09
Литва
Черногория
Футбол. Сборные
7.09
Египет (олимп.)
Россия
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Каспер Шмейхель перешёл в бельгийский «Андерлехт»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал игроком бельгийского «Андерлехта», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Ницца
Андерлехт
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, Шмейхель на правах свободного агента подписал контракт с бельгийским клубом сроком на один сезон с возможностью продления на ещё один год.

Ранее вратарь выступал за французскую «Ниццу», в составе которой в прошлом сезоне сыграл в 46 матчах во всех турнирах, сыграв на ноль в 13 матчах.

Напомним, за свою карьеру 36-летний вратарь выступал в таких известных английских клубах как: «Манчестер Сити», «Лидс» и «Лестер». С последним датчанин становился чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. К тому же Шмейхель на протяжении долгого времени являлся главным вратарём сборной Дании, вместе с которой он выступал на ЧМ-2018.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с американской публикой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь