Фанатов «Фоджи» подозревают в поджоге стадиона соперника, пишут СМИ

Встреча, прошедшая 3 сентября, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Около 250 болельщиков «Фоджи» попали на стадион только в середине второго тайма из-за аварии, которая задержала прибытие фанатов. Когда поклонники «Фоджи» вошли на стадион, они начали бросать пиротехнику. По одной из версий, одна из дымовых шашек попала на пластиковые материалы, которые хранились под трибунами.