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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанатов «Фоджи» подозревают в поджоге стадиона соперника, пишут СМИ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фанатов футбольного клуба «Фоджа», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, подозревают в поджоге стадиона «Таранто», сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 3 сентября, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Около 250 болельщиков «Фоджи» попали на стадион только в середине второго тайма из-за аварии, которая задержала прибытие фанатов. Когда поклонники «Фоджи» вошли на стадион, они начали бросать пиротехнику. По одной из версий, одна из дымовых шашек попала на пластиковые материалы, которые хранились под трибунами.

Когда к стадиону прибыли пожарные, фанаты «Фоджи» начали забрасывать их камнями. Тушение продолжалось всю ночь. Пожарным удалось не дать огню перекинуться на центральную трибуну, однако гостевой сектор был признан непригодным для использования. Во время инцидента никто не пострадал.

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