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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
05:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Пол Мерсон: «Челси» купил слишком много одинаковых игроков

Футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал руководство «Челси» за трансферную политику.

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Источник: AFP 2023

«“Челси” подписал миллион игроков, и ты думаешь: “Как собрать из них команду?” Лондонцы нацелены на завоевание трофеев. Это не “Тоттенхэм”, борющийся за попадание в первую четвёрку, но именно к этому всё и идёт — и очень быстро. Они купили слишком много однотипных игроков. Энцо Фернандес на другом уровне — на голову выше остальных. Но как долго он будет это терпеть? Команде не хватает хитрости. На “Стэмфорд Бридж” соперники синих будут выставлять по десять игроков за линией мяча и контратаковать. Я знаю, какие проблемы возникают у “Челси” с командами, которые играют от обороны вдесятером. Они не способны вскрывать соперника. Это как смотреть настольный футбол — никакого движения», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

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