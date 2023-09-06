Пол Мерсон: «Челси» купил слишком много одинаковых игроков

«“Челси” подписал миллион игроков, и ты думаешь: “Как собрать из них команду?” Лондонцы нацелены на завоевание трофеев. Это не “Тоттенхэм”, борющийся за попадание в первую четвёрку, но именно к этому всё и идёт — и очень быстро. Они купили слишком много однотипных игроков. Энцо Фернандес на другом уровне — на голову выше остальных. Но как долго он будет это терпеть? Команде не хватает хитрости. На “Стэмфорд Бридж” соперники синих будут выставлять по десять игроков за линией мяча и контратаковать. Я знаю, какие проблемы возникают у “Челси” с командами, которые играют от обороны вдесятером. Они не способны вскрывать соперника. Это как смотреть настольный футбол — никакого движения», — приводит слова Мерсона Sky Sports.