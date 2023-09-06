«Футболом управляет мафия». Почему Серхио Рамоса 18 лет ненавидели в родной Севилье

«Мы не ведём переговоры с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио хочет в “Севилью”? Ну, я вот, например, хочу себе личный самолёт. Хотеть не вредно», — ехидничал в середине августа президент «Севильи» Хосе Кастро.

Прошло всего две недели, и легендарный защитник сборной Испании спустя 18 лет вернулся в родной клуб. Может, и у Кастро теперь появился самолёт?

В последние дни летнего трансферного окна чемпион Европы и мира мог оказаться в «Бешикташе» (турки не потянули его требования по контракту по схеме «1+1» и € 10 млн за сезон) и «Аль-Иттихаде». Саудовцы были готовы заплатить € 30 млн за два года контракта, но Серхио до последнего рассчитывал вернуться в родную команду. Лёгкий и логичный выбор для ветерана, но лишь на первый взгляд. Потому что много лет назад Рамос покинул клуб со скандалом, а после этого несколько раз цапался с андалусийскими болельщиками, когда приезжал на «Рамон Санчес Писхуан» в составе «Реала».

В 15 лет разбил старшему брату губу за попытку провокации на поле

У Рамоса репутация футбольного злодея, которую подкрепляет непревзойдённый рекорд по количеству красных карточек (28) — никто в XXI веке не получал больше. Серхио уверяет, что большинство удалений стали следствием провокаций и несправедливого отношения к нему соперников и судей. Как бы там ни было, но в чём точно нельзя упрекнуть харизматичного защитника, так это в безволии и отсутствии самоотдачи.

«Я всегда ощущаю прочную связь с родными местами и местными традициями. В моей семье и городе очень популярна коррида. Это становится частью тебя, с этим ты рождаешься. Когда оказываюсь на поле, то забываю обо всём и чувствую себя немного тореадором», — признавался Рамос. Самоотверженность и неуступчивость четырёхкратного победителя Лиги чемпионов характеризует показательная история, когда Рамосу было 15 лет.

Юный футболист всегда равнялся на брата Рене, который на восемь лет его старше, и вот однажды состоялся матч, где они были соперниками. Серхио защищал цвета юношеской «Севильи», а брат играл в нападении одной из региональных любительских команд. Поединок посетили несколько тысяч зрителей, и младшенький предупредил, чтобы Рене даже не думал, как обычно это происходило, шутить над ним и провоцировать. И вот в одном из эпизодов в верховой борьбе Серхио высоко выпрыгнул, заехал брату по голове локтем и разбил губу. Тренер команды Рене подошёл к нему и сказал: «Тебе не стыдно, что твой 15-летний брат бьёт тебя во всех смыслах?».

Источник: Соцсети

Рамос признаётся, что для выхода на высокий уровень, ему пришлось отказаться от детства — если сверстники тренировались четыре раза в неделю, то он пять-шесть, и так во всём. Защитник стал заниматься футболом в четыре года в детской группе клуба своего города Камас. «У нас были хорошие поля, но я всегда вёл детей на неухоженное, поросшее полевыми цветами, — признался первый тренер защитника Элой Ангуло. — Всё для того, чтобы улучшить их технику, подготовить к неожиданным отскокам. Иногда поливал поле, и парни бегали в грязи — этому тоже нужно учиться». Серхио трудности никогда не смущали, ведь самым первым его футбольным полем был пустырь с воротами из камней.

Серхио хотел подписать с «Севильей» пожизненный контракт, но его продали в «Реал»

Рамос любил делать дальние передачи, но Ангуло запрещал — говорил, что это привилегия защитников, которые выступают за богатые клубы и уже чего-то добились в футболе. Когда Серхио исполнилось 12 лет, пацаны из «Камоса» играли товарищеский матч со сверстниками из «Севильи» — Рамос не послушал и отдал шикарный голевой пас на 40 метров. За нарушение «дисциплины» Ангуло заменил его в перерыве, но было уже поздно — директор академии «Севильи» Пабло Бланко настоял, чтобы талантливый защитник перешёл в его клуб. «Сразу бросилось в глаза, насколько он уверен в себе. Обычно подростки опускают глаза в разговоре и стесняются, а Серхио просверлил меня таким взглядом, что по спине пробежал холодок», — признался Бланко.

Источник: Соцсети

Серхио Рамос, Антонио Пуэрта и Хесус Навас в молодежной команде «Севильи»

Непревзойдённый темперамент и высокое мастерство позволили Рамосу дебютировать за первую команду красно-белых уже в 17 лет — 1 февраля 2004 года он заменил на 64-й минуте Пако Гальярдо в выездном матче с «Депортиво». Вскоре в основу «Севильи» пробились и лучшие друзья защитника из группы подготовки клуба — Хесус Навас и Антонио Пуэрта. Серхио очень тяжело переживал потерю Пуэрты в 2006-м, когда его друг скончался от сердечной недостаточности. «Жизнь без тебя уже никогда не будет прежней, брат. У меня словно украли часть души. Господи, как же больно и несправедливо!» — написал тогда Серхио в соцсетях.

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За «Севилью» Рамос выступал преимущественно на позиции правого защитника, но иногда тренер Хоакин Капаррос ставил его и в центр обороны, где не самый рослый (184 см) игрок справлялся за счёт самоотверженности, хорошего выбора позиции и прыгучести. В сезоне-2004/2005 воспитанник клуба сыграл 42 матча и забил три мяча — «Реалу Сосьедад», мадридскому «Реалу», а также в ворота португальского «Насьонала» в Кубке УЕФА. Примечательно, что в составе «Севильи» на счету Серхио ни одного удаления (как и в сборной Испании). «Не устаю поражаться, насколько зрело играет Серхио для своего возраста. Ему словно неведом страх, он не признаёт авторитетов, но в то же время никакой заносчивости. За пределами поля он ещё тот весельчак, обожает всех разыгрывать», — признавался Капаррос.

После успешного второго сезона поползли вполне обоснованные слухи о скорой продаже таланта, однако Серхио не хотел покидать «Севилью». Более того, летом 2005 года на переговорах с президентом андалусийцев Хосе Марией дель Нидо о продлении соглашения защитник заявил: «Дайте мне пожизненный контракт, и я немедленно его подпишу. Единственное условие — зарплата должна быть на уровне ведущих игроков команды». От такой резкости опешил даже брат футболиста, который уже много лет являлся его агентом. Дель Нидо ухмыльнулся и сказал: «Дружок, воспитанники “Севильи” никогда не будут зарабатывать на уровне легионеров». В ответ Серхио хлопнул дверью и случайно разбил стоявшую у выхода вазу — эти подробности Рамос изложил в автобиографии «Серхио Рамос, сердце, характер и страсть».

Санкт-Петербург. Ноябрь 2004 года. Серхио Рамос в составе «Севильи» против зенитовца Александра Кержакова.

Низкий поступок президента «Севильи» вынудил семью Рамоса покинуть родной город

Дель Нидо пообещал брату футболиста, что Серхио проведёт ещё как минимум один сезон в «Севилье», чтобы набраться опыта, но в последний день летнего трансферного окна 2005-го продал игрока в «Реал» за € 27 млн. «Та история научила меня, что никогда нельзя доверять людям, управляющим большими деньгами. Как правило, их слово ничего не стоит. Я осознал, какая мафия управляет футболом», — сокрушается ветеран, который в «Реале» получил четвёртый номер.

По другой версии, из книги Тома Олдфилда, на переход Рамоса уговорил его старший брат. Ключевой аргумент — «Севилья» получит за Серхио € 27 млн, а по тем временам этой суммы бы хватило на несколько лет.

Хуже всего, что Дель Нидо обставил ситуацию так, словно Рамос сам требовал трансфера, что отразилось на его взаимоотношениях с болельщиками. Поэтому, когда защитник приезжал в составе «Реала» на «Санчес Писхуан», при объявлении его фамилии и каждом касании мяча публика неистово освистывала игрока. От этого Серхио накрывала сумасшедшая злоба, и в 2017-м он не совладал с эмоциями. В ответном матче ⅛ финала Кубка Испании после сумасшедшего троллинга болельщиков Рамос забил «Севилье» «паненкой», подбежал к фанатской трибуне и приложил руки к ушам. Руководство андалусийцев подало жалобу на провокационные действия футболиста, но к нему не применили санкции.

Низкий поступок дель Нидо привёл к тому, что в родном городе игрока посчитали предателем Андалусии, поэтому его семье, включая родителей, брата и сестру, пришлось покинуть Камас. Рамос в первые годы тоже не возвращался, но в середине 2010-х построил здесь конную ферму, на которой успешно разводит породистых лошадей. Несколько лет назад его скакун Юкатан де Рамос стал чемпионом мира.

У дель Нидо — по сути, главного злодея в истории Рамоса — судьба сложилась интересным образом. В 2013 году бизнесмен покинул президентский пост из-за тюремного приговора. Суд признал его виновным в хищении средств из городской казны Марбельи в период с 1999 по 2003 год и приговорил к семи годам заключения. В тюрьме дель Нидо провёл три года, но, согласитесь, этот факт всё равно добавляет сюжету кинематографичности.

Хочется верить, что спустя много лет фанаты «Севильи» и Рамос не будут держать друг на друга зла. Особенно после широкого жеста футболиста — в родном клубе Серхио согласился на скромную зарплату в € 1 млн за сезон.