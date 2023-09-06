Российский бизнесмен, которому принадлежал английский «Рединг», станет новым владельцем клуба из Армении

По данным Sportball24.com, контрольный пакет акций армянского клуба перейдет к российскому бизнесмену, когда данные будут внесены в торговый регистр. На данный момент переговоры в завершающейся стадии.

Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрел контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров. В 2021 году бизнесмен приобрел болгарский «Ботев». Российский олигарх имеет отношения к датскому футбольному клубу «Фремад Амагер», а также футбольному клуб «Виста» из Геленджика.