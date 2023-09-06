Российский бизнесмен, которому принадлежал английский «Рединг», станет новым владельцем клуба из Армении
Российский бизнесмен Антон Зингаревич, которому ранее принадлежал английский «Рединг», станет новым владельцем клуба из Армении «Ван».
Российский бизнесмен Антон Зингаревич, которому ранее принадлежал английский «Рединг», станет новым владельцем клуба из Армении «Ван».
По данным Sportball24.com, контрольный пакет акций армянского клуба перейдет к российскому бизнесмену, когда данные будут внесены в торговый регистр. На данный момент переговоры в завершающейся стадии.
Ожидается, что «Ван» станет пристанищем для молодых игроков, которые приедут из «Висты».
Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрел контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров. В 2021 году бизнесмен приобрел болгарский «Ботев». Российский олигарх имеет отношения к датскому футбольному клубу «Фремад Амагер», а также футбольному клуб «Виста» из Геленджика.