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19:30 (мск), источник: Sport24

Российский бизнесмен, которому принадлежал английский «Рединг», станет новым владельцем клуба из Армении

Российский бизнесмен Антон Зингаревич, которому ранее принадлежал английский «Рединг», станет новым владельцем клуба из Армении «Ван».

Рединг
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По данным Sportball24.com, контрольный пакет акций армянского клуба перейдет к российскому бизнесмену, когда данные будут внесены в торговый регистр. На данный момент переговоры в завершающейся стадии.

Ожидается, что «Ван» станет пристанищем для молодых игроков, которые приедут из «Висты».

Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрел контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров. В 2021 году бизнесмен приобрел болгарский «Ботев». Российский олигарх имеет отношения к датскому футбольному клубу «Фремад Амагер», а также футбольному клуб «Виста» из Геленджика.

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