Мартинес и Куртуа вошли в список номинантов на «Трофей Яшина»

«Трофей Яшина», названный в честь великого советского голкипера, ежегодно вручается с 2019 года. Его обладателями становились Тибо Куртуа (2022 год), Джанлуиджи Доннарумма (2021) и Алиссон (2019). В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.