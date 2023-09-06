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21:48 (мск), источник: ТАСС

Роналду считает завершенным их соперничество с Месси

ТАСС, 6 сентября. Португальский нападающий Криштиану Роналду считает завершенным историю о соперничестве с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Такое мнение португальский футболист высказал газете Record.

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Источник: Reuters

«Я не вижу ничего подобного, соперничество окончено. Это было хорошее противостояние, — сказал Роналду. — Тот, кто любит Криштиану, не обязательно должен ненавидеть Месси или наоборот. Это два хороших или очень хороших игрока, они изменили историю футбола и продолжают это делать. Нас уважают во всем мире, это самое главное».

«Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается. Мы делили сцену на протяжении 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга», — добавил футболист.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

2 сентября Роналду забил 850-й гол в официальных матчах. Форвард является рекордсменом по этому показателю. Второе место занимает Месси (818), который выступает за американский «Интер Майами» с августа 2023 года.

Месси 37 лет, он выступал за французский ПСЖ с лета 2021 года, с 2003 по 2021 год играл за испанскую «Барселону», установив рекорд клуба по количеству голов и результативных передач. В 2021 году Месси в рекордный 7-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. Вместе со сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре. В августе Месси выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги и чемпионата Мексики, и стал рекордсменом по количеству титулов (44).

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