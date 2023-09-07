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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду прокатили с «Золотым мячом». Дуэль с Месси окончательно проиграна

Криштиану Роналду не попал в список номинантов на «Золотой мяч». Впервые за 19 лет португалец не претендует на главную индивидуальную награду мирового футбола. Событие ожидаемое, но от этого оно не становится менее значимым. Эпоха Роналду закончилась?

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Источник: AP 2023

Впервые Криштиану оказался в числе кандидатов на приз в 2004 году. Победу тогда одержал Андрей Шевченко, опередивший Деку и Роналдиньо. Роналду занял 12-е место, набрав одинаковое количество голосов с Миланом Барошем из «Ливерпуля».

Тогда еще никто не подозревал о начале доминирования португальца. В 2007 году награду выиграл бразилец Кака, а второе и третье места остались за Роналду и Лионель Месси. Так началось противостояние португальца и аргентинца — в течение следующих 14 лет 12 раз приз доставался одному из них. Только Луке Модричу удалось вклиниться в «дуэль» в 2018 году. Еще один раз вручении отменили из-за пандемии коронавируса.

Источник: AP 2023

В этом году список номинантов можно было и не публиковать. Все понимают, что награда с вероятностью 99,9% достанется Месси. Аргентинец осуществил заветную мечту — выиграл чемпионат мира. Перед таким достижением меркнут все остальные.

Однако у Месси есть достойные соперники. Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне взяли «требл» с «Манчестер Сити». С ними был и Эрлинг Холанд, который заодно побил бомбардирский рекорд в АПЛ. Винисиус Жуниор блистал в «Реале», а Роберт Левандовский — в «Барселоне». Килиан Мбаппе был лидером в «ПСЖ» и сборной Франции, а Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия принесли «Наполи» долгожданное чемпионство.

Сезон Роналду на их фоне выглядит слабо. В «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хааге он играл мало и в декабре покинул клуб со скандалом. На чемпионате мира Португалия вылетела в четвертьфинале, а сам Криштиану перестал считаться безоговорочным игроком основы. В матчах плей-офф Роналду появлялся на поле лишь со скамейки, а без него команда смотрелась не хуже.

Уход из «МЮ» и потеря лидерских позиций в сборной серьезно ударили по статусу звездного португальца. Еще больше повлиял отъезд в Саудовскую Аравию. И дело не в уровне местного чемпионата. Главное, что никому из европейских топ-клубов Криштиану оказался не нужен.

Источник: Reuters

В «Аль-Насре» Роналду много забивал (и продолжает это делать), но даже в Саудовской Аравии ничего не выиграл. Возможно, организаторы премии хотели бы включить его в список номинантов, но им просто не за что зацепиться. Год назад из-за неудачного сезона аналогичная ситуация произошла и с Месси. Поэтому появление Роналду среди кандидатов могло обернуться скандалом.

Да и сам португалец, наверное, вряд ли расстроился. В прошлом году его номинировали, но голосов форварду никто не отдал. Хотя баллы получили даже такие «звезды», как Себастьен Алле и Луис Диас. В этот раз голосование наверняка завершится триумфом Месси. В подобной ситуации снова получить «баранку» для Криштиану было бы просто унизительно.

Роналду уже заявил, что соперничество с Месси осталось в прошлом, и тут с ним сложно поспорить. Оба игрока покинули Европу и больше не борются за самые престижные трофеи, даже заочно. Их ждет футбольная пенсия — прекрасная, богатая на голы и награды, но далекая от главных событий.

Лео, пожалуй, был в этой дуэли немного сильнее. Но именно желание Роналду быть на вершине сделало соперничество таким принципиальным. Благодаря португальцу в футболе не случилось эпохи доминирования Месси. Теперь все завершилось, и от этого немного грустно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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