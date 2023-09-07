Роналду прокатили с «Золотым мячом». Дуэль с Месси окончательно проиграна

Впервые Криштиану оказался в числе кандидатов на приз в 2004 году. Победу тогда одержал Андрей Шевченко, опередивший Деку и Роналдиньо. Роналду занял 12-е место, набрав одинаковое количество голосов с Миланом Барошем из «Ливерпуля».

Тогда еще никто не подозревал о начале доминирования португальца. В 2007 году награду выиграл бразилец Кака, а второе и третье места остались за Роналду и Лионель Месси. Так началось противостояние португальца и аргентинца — в течение следующих 14 лет 12 раз приз доставался одному из них. Только Луке Модричу удалось вклиниться в «дуэль» в 2018 году. Еще один раз вручении отменили из-за пандемии коронавируса.

В этом году список номинантов можно было и не публиковать. Все понимают, что награда с вероятностью 99,9% достанется Месси. Аргентинец осуществил заветную мечту — выиграл чемпионат мира. Перед таким достижением меркнут все остальные.

Однако у Месси есть достойные соперники. Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне взяли «требл» с «Манчестер Сити». С ними был и Эрлинг Холанд, который заодно побил бомбардирский рекорд в АПЛ. Винисиус Жуниор блистал в «Реале», а Роберт Левандовский — в «Барселоне». Килиан Мбаппе был лидером в «ПСЖ» и сборной Франции, а Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия принесли «Наполи» долгожданное чемпионство.

Сезон Роналду на их фоне выглядит слабо. В «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хааге он играл мало и в декабре покинул клуб со скандалом. На чемпионате мира Португалия вылетела в четвертьфинале, а сам Криштиану перестал считаться безоговорочным игроком основы. В матчах плей-офф Роналду появлялся на поле лишь со скамейки, а без него команда смотрелась не хуже.

Уход из «МЮ» и потеря лидерских позиций в сборной серьезно ударили по статусу звездного португальца. Еще больше повлиял отъезд в Саудовскую Аравию. И дело не в уровне местного чемпионата. Главное, что никому из европейских топ-клубов Криштиану оказался не нужен.

В «Аль-Насре» Роналду много забивал (и продолжает это делать), но даже в Саудовской Аравии ничего не выиграл. Возможно, организаторы премии хотели бы включить его в список номинантов, но им просто не за что зацепиться. Год назад из-за неудачного сезона аналогичная ситуация произошла и с Месси. Поэтому появление Роналду среди кандидатов могло обернуться скандалом.

Да и сам португалец, наверное, вряд ли расстроился. В прошлом году его номинировали, но голосов форварду никто не отдал. Хотя баллы получили даже такие «звезды», как Себастьен Алле и Луис Диас. В этот раз голосование наверняка завершится триумфом Месси. В подобной ситуации снова получить «баранку» для Криштиану было бы просто унизительно.

Роналду уже заявил, что соперничество с Месси осталось в прошлом, и тут с ним сложно поспорить. Оба игрока покинули Европу и больше не борются за самые престижные трофеи, даже заочно. Их ждет футбольная пенсия — прекрасная, богатая на голы и награды, но далекая от главных событий.

Лео, пожалуй, был в этой дуэли немного сильнее. Но именно желание Роналду быть на вершине сделало соперничество таким принципиальным. Благодаря португальцу в футболе не случилось эпохи доминирования Месси. Теперь все завершилось, и от этого немного грустно.