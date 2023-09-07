«В Париже мы с Месси пережили ад». Неймар жестко прошелся по «ПСЖ» — и это похоже на правду

Этим летом Неймар и Месси покинули «ПСЖ», и вряд ли оба гордятся парижским периодом своей карьеры. Бразилец за шесть лет во Франции так и не добился значимых успехов (за исключением чемпионских титулов лиги 1) и ни разу не отыграл полноценный сезон; аргентинец же не стал мессией и не принес заветную Лигу чемпионов.

После ухода южноамериканцев все стороны начали подводить итоги. И если «ПСЖ» трудно публично порадоваться, что они избавились от токсичных и дорогостоящих Лео и Нея (хотя фанаты, например, сделали это — но об этом ниже), то сами футболисты уже отрефлексировали парижский этап карьеры.

Сначала Месси в одном из первых американских интервью заявил, что не был счастлив в Париже. Неймар в общении с изданием Globo был куда более многословен. Например, в его интервью есть такое высказывание: «Бог одарил меня футбольным талантом. Конечно, мое имя, слава Богу, вошло в историю сборной Бразилии, в историю футбола, но я хочу влиять на жизни тех, кто знает меня».

Но главное — даже не бесконечно самовлюбленный бразилец, а его высказывание о времени в Париже и в первую очередь о Лео: «Я был рад, что Месси провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое. Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха. Месси ушел из “ПСЖ” не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах».

Так был ли ад или бразилец преувеличивает? Разберем оба кейса по отдельности.

Неймар: от любви до ненависти

Бразилец точно знает, о чем говорит, потому что за годы в Париже натерпелся разного. Те, кто следит за судьбой Неймара давно, точно помнят сериал с потенциальным возвращением в «Барселону» — и каждое лето новый эпизод приводил к фанатским бунтам. Нея оскорбляли с трибун, против него вывешивали плакаты и освистывали каждое его касание.

Сначала было не так. Пожалуй, в истории «ПСЖ» (до перехода Месси) не было человека, которого любили бы так же, как Неймара, — уже на презентации в его честь парижская торсида распевала чанты, посвящала ему песни и просто сходила с ума от любви. Goal тогда лаконично удивлялся: «Это была аномалия — обычно местные фанаты резервируют песнопения для тех, кто уже оставил след в истории клуба. Однако не в случае с Неймаром».

Один из конфликтов с фанатами на почве перехода в «Барселону», когда Ней особенно ретиво хотел уехать, закончился ярким миром. К зиме фанаты оттаяли и даже начали снова произносить имя Неймара, когда тот забивал. Бразилец тогда растрогался: «Все знают, что произошло летом, это прошлое. Сегодня я игрок “ПСЖ”, и я продолжаю здесь трудиться изо всех сил. Тут хорошие болельщики, я ничего не имею против них. Наоборот, есть огромная привязанность, большое уважение, и я надеюсь, что они поддержат нас и помогут нам еще больше».

Но вся сказка оборвалась в 2023 году. Когда стало ясно, что проект с трио звезд провалился, фанаты по традиции начали шуметь, оскорблять бразильца с трибун и, самое страшное, митинговать возле дома Неймара. Есть версия, что не в последнюю очередь именно с этими протестами связан скорый отъезд форварда в Саудовскую Аравию.

Так что если вынести за скобки шикарную зарплату, легкий график (Неймар ни разу не сыграл полный сезон) и особое отношение руководства, то бразильцу действительно было тяжело в «ПСЖ». А если добавить еще и непростые отношения с Мбаппе… Версия с адом имеет место. Неспроста фанаты «ПСЖ» после ухода Неймара вывесили баннер: «Наконец-то избавились от грубияна».

Месси — причина революции в сознании парижан

С Лионелем ситуация гораздо хуже по двум причинам. Во-первых, Месси — вечный любимец публики, провел практически всю карьеру на забитом туристами «Камп Ноу», где его обожали с первого же сезона во взрослой команде. К спросу со стороны болельщиков он, очевидно, не привык, но парижская публика щадить легенду не собиралась.

Да, встретили аргентинца по-царски и первое время боготворили, но впервые ментальную оплеуху Лео получил уже весной 2022 года — то есть меньше чем через год после переезда. Тогда «ПСЖ» вылетел от «Реала» в Лиге чемпионов, что шло вразрез с ожиданиями фанатов — от Месси ждали магии. Он ее не дал и получил свист в свой адрес в ближайших домашних играх. Возглавлявший тогда клуб Почеттино называл это «невероятным событием», а сам Лео, по данным французских медиа, был в шоке от такого отношения.

Но худшее случилось через год, следующей весной. Когда вал новостей об уходе Месси достиг пика, а сам футболист до кучи еще и попал на санкции от клуба (без спроса улетел в Саудовскую Аравию, за что был отстранен от тренировок), фанаты взбесились. И не только из-за Лео, но и в целом всей системы «ПСЖ». И пошли митинговать.

Разъяренная торсида пришла тогда не только к дому Неймара (которого уже принято было не любить), но и к штаб-квартире «ПСЖ». Фанаты требовали отставки президента Нассера Аль-Хелаифи, ухода Месси и Неймара и пересмотра всей клубной политики. Надо ли сомневаться, что Лео, привыкший к всеобщей любви, удивился митингам против себя? Вряд ли. А если учесть, что он параллельно обустраивал быт (чуть ли не впервые в жизни заново), то, как и в случае с Неймаром, легко поверить, что он «побывал в аду».

Как отреагировали в «ПСЖ» на высказывания про ад?

Сразу ряд близких к парижанам деятелей ответили на эту реплику. Во-первых, высказался сам клуб. В кратком комментарии для L'Equipe представители «ПСЖ» были лаконичны: «Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в “ПСЖ”.

Луис Энрике, нынешний тренер столичного клуба, тоже не остался в стороне: «Это личный опыт, я не хочу участвовать в таких обсуждениях. Лично я абсолютно доволен. Чувствую, что руковожу уникальной командой, клубом, который доверяет мне на 100%».

Но Леонардо, бывший спортивный директор «ПСЖ» (именно он приводил Месси в клуб), отчасти поддержал мысль про ад: «Месси и Неймару нужно хорошее настроение, им нужно чувствовать поддержку, им нужно признание. Клуб и тренер должны это обеспечить. Эти ребята обладают невероятным талантом. Они решают больше проблем, чем создают. Есть люди, с которыми гораздо сложнее иметь дело. Работа клуба заключается в том, чтобы обеспечить лидерам команды комфортные условия. И она не была проделана».

В любом случае, была ли жизнь Неймара и Месси в Париже адом или нет, ясно одно — хорошо, что их союз закончился. Это на благо всем — и «ПСЖ», и футболистам, и болельщикам.