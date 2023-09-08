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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Кузяева вошел в пятерку лучших в Лиге 1 в августе

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала пятерку лучших голов августа.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

В список вошел первый гол российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева во Франции. 30-летний россиянин отличился на 52-й минуте матча 2-го тура лиги 1 с «Брестом» (1:2), сравняв счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в пятерку попали голы Кенни Лала («Брест»), Аззедина Уанахи («Марсель»), Ромена Февра («Лорьян») и Тедди Теума («Реймс»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте лиги.

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