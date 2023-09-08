Официально: Коутиньо на правах аренды перешел в катарский «Аль-Духаиль»
Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Барселоны», «Баварии» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо проведет сезон в Катаре.
Астон Вилла
Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Барселоны», «Баварии» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо проведет сезон в Катаре.
«Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо в «Аль-Духаиль», который арендовал 31-летнего игрока до конца сезона-2023/24.
В новой команде бразильский футболист будет выступать под 9-м номером.
Действующий контракт Коутиньо с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.