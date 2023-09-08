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19:45 (мск), источник: Sport24

Официально: Коутиньо на правах аренды перешел в катарский «Аль-Духаиль»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Барселоны», «Баварии» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо проведет сезон в Катаре.

Астон Вилла
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Источник: Соцсети

«Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо в «Аль-Духаиль», который арендовал 31-летнего игрока до конца сезона-2023/24.

В новой команде бразильский футболист будет выступать под 9-м номером.

Действующий контракт Коутиньо с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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