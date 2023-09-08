Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Грузия
Испания
04
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Исландия
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
19:48 (мск), источник: Sport24

Футболист «Монако» Головин ответил, как начало СВО повлияло на его жизнь во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как начало специальной военной операции повлияло на его жизнь во Франции.

Монако
Наверх
Источник: Reuters

Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.

«Отношение ко мне не изменилось после начала СВО. В клубе ничего не поменялось», — приводит слова Головина РИА Новости.

Сейчас Александр Головин находится в расположении сборной России: 11 и 12 сентября национальная команда проведет товарищеские матчи с Египтом и Катаром.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Как-то надо пережить». Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина — о разлуке с мужем
Мисс Россия, пожив в США, назвала главный минус Америки
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь