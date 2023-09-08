Футболист «Монако» Головин ответил, как начало СВО повлияло на его жизнь во Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как начало специальной военной операции повлияло на его жизнь во Франции.
Монако
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как начало специальной военной операции повлияло на его жизнь во Франции.
Головин выступает за монегасков с лета 2018 года.
«Отношение ко мне не изменилось после начала СВО. В клубе ничего не поменялось», — приводит слова Головина РИА Новости.
Сейчас Александр Головин находится в расположении сборной России: 11 и 12 сентября национальная команда проведет товарищеские матчи с Египтом и Катаром.