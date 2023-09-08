Капитана «Ливерпуля» дополнительно дисквалифицировали на один матч

«Вирджил ван Дейк был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правила FA во время матча Английской премьер-лиги “Ливерпуль” — “Ньюкасл” в воскресенье, 27 августа. Защитник признал, что действовал неподобающим образом и использовал оскорбительные слова в адрес официального лица матча после того, как был удален с поля на 29-й минуте. Впоследствии независимая регулирующая комиссия наложила санкции», — говорится в заявлении.