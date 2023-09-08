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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитана «Ливерпуля» дополнительно дисквалифицировали на один матч

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дополнительно дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи, сообщается на странице Футбольной ассоциации Англии в X (бывшая соцсеть Twitter).

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Источник: Reuters

Защитник был удален в матче третьего тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:1). Игрок агрессивно отреагировал на красную карточку и выразил свои претензии арбитру.

«Вирджил ван Дейк был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правила FA во время матча Английской премьер-лиги “Ливерпуль” — “Ньюкасл” в воскресенье, 27 августа. Защитник признал, что действовал неподобающим образом и использовал оскорбительные слова в адрес официального лица матча после того, как был удален с поля на 29-й минуте. Впоследствии независимая регулирующая комиссия наложила санкции», — говорится в заявлении.

Из-за красной карточки ван Дейк пропустил матч четвертого тура с бирмингемской «Астон Виллой» (3:0). После решения FA нидерландец не сможет принять участие во встрече с «Вулверхэмптоном», которая пройдет 16 сентября.

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