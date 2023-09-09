Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Украина
Англия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Эстония
Швеция
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Андорра
Беларусь
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Кубань
11
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Черноморец
21
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Швейцария
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Япония
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Азербайджан
Бельгия
01
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
КАМАЗ
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
3.09
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
3.09
Ливерпуль
Астон Вилла
30
2.09
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
31
2.09
Брентфорд
Борнмут
22
2.09
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
25
2.09
Челси
Ноттингем Форест
01
2.09
Манчестер Сити
Фулхэм
51
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах испугался трансфера в Саудовскую Аравию. И дело не в преданности «Ливерпулю»

В Египте переход восприняли бы как предательство.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

1 сентября управляющий директор «Ливерпуля» Майк Гордон встретился с представителями саудовского «Аль-Иттихада». По информации The Athletic, арабы предложили «красным» £ 150 млн за форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха, но Гордон заявил, что 31-летний египтянин не продаётся. Руководители «Ливерпуля» пояснили такую позицию тем, что клуб не заинтересован отпускать своего лидера. Кроме того, летом прошлого года африканец подписал новый трёхлетний контракт с зарплатой в £ 350 тыс. в неделю (никто на «Энфилде» не получает больше) и не хочет менять обстановку.

Высокий статус и значение Салаха для «Ливерпуля» подтвердил и тренер Юрген Клопп, добавивший в новом сезоне египтянина в список вице-капитанов команды. И всё же у отказа Мо ехать в Саудовскую Аравию существует ещё одна очень веская причина. Африканец очень хорошо взвешивает риски, связанные с переездом в страну, с которой у Египта исторически очень напряжённые отношения. В частности, в 2011 году во время народных волнений в Египте Саудовская Аравия была сторонником египетского лидера Хосни Мубарака, а после его свержения не признала правительство Мухаммеда Мурси и общества «Братьев-мусульман».

Салах опасается стать инструментом влияния в большой политической игре

Как известно, хоть Лионель Месси и отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии, но это не помешало живой легенде футбола заключить соглашение на $ 25 млн с обязательством отдыхать с семьёй в этой стране хотя бы раз в год в течение трёх лет и рекламировать арабов в соцсетях. Как утверждает The New York Times, в контракте игрока и королевства есть пункт, запрещающий Месси говорить что-либо, что могло бы запятнать репутацию страны и её лидеров, которых и так критикуют в мире за нарушения прав человека, жестокое обращение с женщинами и авторитаризм.

В феврале 2021 года Месси написал письмо министру туризма Саудовской Аравии, в котором извинился за то, что не смог приехать с запланированным визитом. В письме аргентинец обращался к Ахмеду Аль-Хатебу «Ваше превосходительство». То есть Лео очень хорошо осознаёт, каким влиянием обладает королевство. Египтянин Салах отдаёт себе в этом ещё больший отчёт — Мохамед понимает, что предложенные «Ливерпулю» деньги выделены из государственной казны. А это влечёт за собой риски стать инструментом влияния в большой политической игре.

Источник: AP 2023

В августе большой резонанс вызвали слова популярного спортивного ведущего из Саудовской Аравии Валида Аль-Фараджа — он заявил, что соперничество между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» является сейчас сильнейшим противостоянием на Ближнем Востоке. «Долгое время самая привлекательная вывеска была у битвы египетских “Аль-Ахли” и “Замалека”, но интерес к каирскому дерби не распространялся за пределы Египта, — приводит веские аргументы журналист. — Этому дерби не хватает значительной международной аудитории. В Саудовской Аравии сегодня гораздо больше футбольных звёзд, к тому же этот чемпионат больше освещается в других странах. В частности, в 2023 году 40 вещателей по всему миру приобрели права на показ матчей лиги Саудовской Аравии».

Учитывая, что Египет долгое время был локомотивом региона практически во многих отраслях, по мнению Аль-Фараджа, всем потребуется время, чтобы «приспособиться к новому этапу». В ответ на эту эскападу президент египетской Премьер-лиги Ахмед Диаб заявил: «Кто угодно может говорить что угодно, но это не изменит отношения, что главным дерби региона всё же является противостояние “Аль-Ахли” и “Замалека”.

За этим последовал более широкий самоанализ в Египте, где известный экс-форвард «Тоттенхэма» и «Мидлсбро» Мидо в определённой степени выступил на стороне Аль-Фараджа. «Египетский футбол стагнирует. Это касается не только уровня команд, но и плохого состояния старых стадионов, а также слабого качества телевизионных трансляций. Не говоря уже о дефиците ярких исполнителей», — сокрушался Мидо.

Форвард «Ливерпуля» опасается судьбы другой легенды египетского футбола — Абутрики

Разумеется, нет смысла спорить об уровне жизни в этих двух странах — если в Египте ВВП на душу населения составляет $ 14 тыс., то в Саудовской Аравии — $ 57 тыс. «Я ездил на тренировки из своей деревни в город за 90 км, путь занимал несколько часов в одну сторону. С нормальным питанием также возникали проблемы», — вспоминает босоногое детство Салах. Форвард «Ливерпуля» за собственные средства построил в деревне больницу, выделяет деньги на обустройство дорог и другую инфраструктуру. Однажды он мечтает вернуться домой, построить футбольную академию и растить талантов. В случае переезда в какой-то период карьеры в Саудовскую Аравию с этим могут возникнуть проблемы.

Источник: AP 2023

Перед глазами у африканца пример другой легенды египетского футбола Мохамеда Абутрики. Этот атакующий полузащитник помог национальной команде выиграть два Кубка африканских наций (2006, 2008), пять раз в составе «Аль-Ахли» он выигрывал Лигу чемпионов КАФ (2005, 2006, 2008, 2012, 2013) и запомнился соотечественникам гуманитарными миссиями и благотворительной деятельностью. Однако с 2017 года культовый герой египетского футбола живёт в изгнании в Дохе, где работает экспертом на телекомпании BeIN Sports.

Ещё во время активных выступлений Абутрика часто высказывался по политическим вопросам, в том числе выражал солидарность с палестинцами в секторе Газа и поддерживал демократические протесты на площади Тахрир в Египте, которые привели к свержению в 2011 году правившего страной 30 (!) лет Хосни Мубарака. В 2013-м египетские власти обвинили Мохамеда в финансировании запрещённой организации «Братья-мусульмане», а его активы были конфискованы — сеть принадлежащих футболисту туристических компаний национализировали.

Кассационный суд Египта внёс Абутрику в список террористов, и в мае 2023 года очередная его апелляция провалилась. Важно напомнить, что Абутрика поддержал кандидатуру члена «Братства» Мохамеда Мурси — в Египте считают, что его финансировали саудовцы.

Ситуация для Мохамеда вряд ли изменится, пока у власти в Египте находится фельдмаршал и диктатор Абдул Ас-Сиси — его переизбрание на президентский пост в 2018 году было чистой формальностью. Примечательно, что под руководством Ас-Сиси отношения с Саудовской Аравией улучшились, ведь в обеих странах «рулит» авторитарный строй. Саудовцы ценят мощные военные силы Египта, которые помогают защищать Красное море, а Египет рассматривает соседей как своего самого важного экономического благотворителя и место трудоустройства рабочей силы.

Источник: AP 2023

В данное время в Саудовской Аравии проживает самая большая община египетских эмигрантов в мире — порядка 2,5 млн. Эта миграция увеличилась с тех пор, как Саудовская Аравия начала оказывать существенную финансовую поддержку Египту в последнее десятилетие. Однако в 2016 году арабы потребовали у африканцев два острова в Красном море за продолжение этой поддержки — правительство Ас-Сиси пошло на уступки, что сильно не понравилось египетскому народу. С тех пор они относятся к Саудовской Аравии как к зажравшимся колонизаторам.

Мохамеда раскритиковали за встречу с Кадыровым

Нетрудно понять, что поездка на заработки к саудовцам в такой обстановке живой легенды египетского футбола сопряжена с большими репутационными рисками. Трансфер Салаха в Саудовскую Аравию на пике карьеры будет воспринят его соотечественниками исключительно в русле «продался богачам». Можно не сомневаться, что арабы используют лик лучшего игрока Африки в своих корыстных целях.

Переехав в Саудовскую Аравию, Салах войдёт в мир, которого он старался избегать на протяжении всей карьеры. Пока что она ассоциируется исключительно с его высочайшим мастерством на футбольном поле и положительными отзывами со стороны болельщиков. Вступление в Саудовскую профессиональную лигу поставит его будущее в зависимость от отношений и дипломатии, находящихся вне его контроля.

Источник: AP 2023

Особую осторожность Мохамед проявляет после истории 2018 года. Многие правозащитные организации раскритиковали Салаха за встречу с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, когда сборная Египта готовилась в Грозном к матчам чемпионата мира. По информации CNN, Салах почувствовал себя уязвимым и впредь не желает попадать в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в чьих-то политических целях. Поэтому его потенциальный трансфер в Саудовскую Аравию очень сомнителен. Как минимум в ближайшее время и в нынешних обстоятельствах.

Автор: Анатолий Романов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Грузовик задавил юных велосипедисток под Санкт-Петербургом
Россиянку пустили на чемпионат мира, и она его выиграла!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь