Салах испугался трансфера в Саудовскую Аравию. И дело не в преданности «Ливерпулю»

1 сентября управляющий директор «Ливерпуля» Майк Гордон встретился с представителями саудовского «Аль-Иттихада». По информации The Athletic, арабы предложили «красным» £ 150 млн за форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха, но Гордон заявил, что 31-летний египтянин не продаётся. Руководители «Ливерпуля» пояснили такую позицию тем, что клуб не заинтересован отпускать своего лидера. Кроме того, летом прошлого года африканец подписал новый трёхлетний контракт с зарплатой в £ 350 тыс. в неделю (никто на «Энфилде» не получает больше) и не хочет менять обстановку.

Высокий статус и значение Салаха для «Ливерпуля» подтвердил и тренер Юрген Клопп, добавивший в новом сезоне египтянина в список вице-капитанов команды. И всё же у отказа Мо ехать в Саудовскую Аравию существует ещё одна очень веская причина. Африканец очень хорошо взвешивает риски, связанные с переездом в страну, с которой у Египта исторически очень напряжённые отношения. В частности, в 2011 году во время народных волнений в Египте Саудовская Аравия была сторонником египетского лидера Хосни Мубарака, а после его свержения не признала правительство Мухаммеда Мурси и общества «Братьев-мусульман».

Салах опасается стать инструментом влияния в большой политической игре

Как известно, хоть Лионель Месси и отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии, но это не помешало живой легенде футбола заключить соглашение на $ 25 млн с обязательством отдыхать с семьёй в этой стране хотя бы раз в год в течение трёх лет и рекламировать арабов в соцсетях. Как утверждает The New York Times, в контракте игрока и королевства есть пункт, запрещающий Месси говорить что-либо, что могло бы запятнать репутацию страны и её лидеров, которых и так критикуют в мире за нарушения прав человека, жестокое обращение с женщинами и авторитаризм.

В феврале 2021 года Месси написал письмо министру туризма Саудовской Аравии, в котором извинился за то, что не смог приехать с запланированным визитом. В письме аргентинец обращался к Ахмеду Аль-Хатебу «Ваше превосходительство». То есть Лео очень хорошо осознаёт, каким влиянием обладает королевство. Египтянин Салах отдаёт себе в этом ещё больший отчёт — Мохамед понимает, что предложенные «Ливерпулю» деньги выделены из государственной казны. А это влечёт за собой риски стать инструментом влияния в большой политической игре.

В августе большой резонанс вызвали слова популярного спортивного ведущего из Саудовской Аравии Валида Аль-Фараджа — он заявил, что соперничество между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» является сейчас сильнейшим противостоянием на Ближнем Востоке. «Долгое время самая привлекательная вывеска была у битвы египетских “Аль-Ахли” и “Замалека”, но интерес к каирскому дерби не распространялся за пределы Египта, — приводит веские аргументы журналист. — Этому дерби не хватает значительной международной аудитории. В Саудовской Аравии сегодня гораздо больше футбольных звёзд, к тому же этот чемпионат больше освещается в других странах. В частности, в 2023 году 40 вещателей по всему миру приобрели права на показ матчей лиги Саудовской Аравии».

Учитывая, что Египет долгое время был локомотивом региона практически во многих отраслях, по мнению Аль-Фараджа, всем потребуется время, чтобы «приспособиться к новому этапу». В ответ на эту эскападу президент египетской Премьер-лиги Ахмед Диаб заявил: «Кто угодно может говорить что угодно, но это не изменит отношения, что главным дерби региона всё же является противостояние “Аль-Ахли” и “Замалека”.

За этим последовал более широкий самоанализ в Египте, где известный экс-форвард «Тоттенхэма» и «Мидлсбро» Мидо в определённой степени выступил на стороне Аль-Фараджа. «Египетский футбол стагнирует. Это касается не только уровня команд, но и плохого состояния старых стадионов, а также слабого качества телевизионных трансляций. Не говоря уже о дефиците ярких исполнителей», — сокрушался Мидо.

Форвард «Ливерпуля» опасается судьбы другой легенды египетского футбола — Абутрики

Разумеется, нет смысла спорить об уровне жизни в этих двух странах — если в Египте ВВП на душу населения составляет $ 14 тыс., то в Саудовской Аравии — $ 57 тыс. «Я ездил на тренировки из своей деревни в город за 90 км, путь занимал несколько часов в одну сторону. С нормальным питанием также возникали проблемы», — вспоминает босоногое детство Салах. Форвард «Ливерпуля» за собственные средства построил в деревне больницу, выделяет деньги на обустройство дорог и другую инфраструктуру. Однажды он мечтает вернуться домой, построить футбольную академию и растить талантов. В случае переезда в какой-то период карьеры в Саудовскую Аравию с этим могут возникнуть проблемы.

Перед глазами у африканца пример другой легенды египетского футбола Мохамеда Абутрики. Этот атакующий полузащитник помог национальной команде выиграть два Кубка африканских наций (2006, 2008), пять раз в составе «Аль-Ахли» он выигрывал Лигу чемпионов КАФ (2005, 2006, 2008, 2012, 2013) и запомнился соотечественникам гуманитарными миссиями и благотворительной деятельностью. Однако с 2017 года культовый герой египетского футбола живёт в изгнании в Дохе, где работает экспертом на телекомпании BeIN Sports.

Ещё во время активных выступлений Абутрика часто высказывался по политическим вопросам, в том числе выражал солидарность с палестинцами в секторе Газа и поддерживал демократические протесты на площади Тахрир в Египте, которые привели к свержению в 2011 году правившего страной 30 (!) лет Хосни Мубарака. В 2013-м египетские власти обвинили Мохамеда в финансировании запрещённой организации «Братья-мусульмане», а его активы были конфискованы — сеть принадлежащих футболисту туристических компаний национализировали.

Кассационный суд Египта внёс Абутрику в список террористов, и в мае 2023 года очередная его апелляция провалилась. Важно напомнить, что Абутрика поддержал кандидатуру члена «Братства» Мохамеда Мурси — в Египте считают, что его финансировали саудовцы.

Ситуация для Мохамеда вряд ли изменится, пока у власти в Египте находится фельдмаршал и диктатор Абдул Ас-Сиси — его переизбрание на президентский пост в 2018 году было чистой формальностью. Примечательно, что под руководством Ас-Сиси отношения с Саудовской Аравией улучшились, ведь в обеих странах «рулит» авторитарный строй. Саудовцы ценят мощные военные силы Египта, которые помогают защищать Красное море, а Египет рассматривает соседей как своего самого важного экономического благотворителя и место трудоустройства рабочей силы.

В данное время в Саудовской Аравии проживает самая большая община египетских эмигрантов в мире — порядка 2,5 млн. Эта миграция увеличилась с тех пор, как Саудовская Аравия начала оказывать существенную финансовую поддержку Египту в последнее десятилетие. Однако в 2016 году арабы потребовали у африканцев два острова в Красном море за продолжение этой поддержки — правительство Ас-Сиси пошло на уступки, что сильно не понравилось египетскому народу. С тех пор они относятся к Саудовской Аравии как к зажравшимся колонизаторам.

Мохамеда раскритиковали за встречу с Кадыровым

Нетрудно понять, что поездка на заработки к саудовцам в такой обстановке живой легенды египетского футбола сопряжена с большими репутационными рисками. Трансфер Салаха в Саудовскую Аравию на пике карьеры будет воспринят его соотечественниками исключительно в русле «продался богачам». Можно не сомневаться, что арабы используют лик лучшего игрока Африки в своих корыстных целях.

Переехав в Саудовскую Аравию, Салах войдёт в мир, которого он старался избегать на протяжении всей карьеры. Пока что она ассоциируется исключительно с его высочайшим мастерством на футбольном поле и положительными отзывами со стороны болельщиков. Вступление в Саудовскую профессиональную лигу поставит его будущее в зависимость от отношений и дипломатии, находящихся вне его контроля.

Особую осторожность Мохамед проявляет после истории 2018 года. Многие правозащитные организации раскритиковали Салаха за встречу с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, когда сборная Египта готовилась в Грозном к матчам чемпионата мира. По информации CNN, Салах почувствовал себя уязвимым и впредь не желает попадать в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в чьих-то политических целях. Поэтому его потенциальный трансфер в Саудовскую Аравию очень сомнителен. Как минимум в ближайшее время и в нынешних обстоятельствах.