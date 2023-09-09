Хосе Мартин возглавил «Вильярреал»
Тренер Хосе Мартин возглавил футбольный клуб «Вильярреал».
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Тренер Хосе Мартин возглавил футбольный клуб «Вильярреал».
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Испанский специалист Хосе Мартин, более известный как Пачета, возглавил «Вильярреал», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт Мартина с «Вильярреалом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее он работал в «Вальядолиде», «Уэске» и «Эльче».
55-летний тренер сменил на посту Кике Сетьена, который покинул команду во вторник.
«Вильярреал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 3 очка за 4 тура.