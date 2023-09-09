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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хосе Мартин возглавил «Вильярреал»

Тренер Хосе Мартин возглавил футбольный клуб «Вильярреал».

ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: ФК "Вильярреал"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Испанский специалист Хосе Мартин, более известный как Пачета, возглавил «Вильярреал», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Мартина с «Вильярреалом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее он работал в «Вальядолиде», «Уэске» и «Эльче».

55-летний тренер сменил на посту Кике Сетьена, который покинул команду во вторник.

«Вильярреал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 3 очка за 4 тура.

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3:1
Первый тайм: 2:1
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