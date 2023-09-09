Хосе Мартин возглавил «Вильярреал»

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Испанский специалист Хосе Мартин, более известный как Пачета, возглавил «Вильярреал», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Мартина с «Вильярреалом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее он работал в «Вальядолиде», «Уэске» и «Эльче».

55-летний тренер сменил на посту Кике Сетьена, который покинул команду во вторник.