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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболиста «МЮ» отстранили от тренировок из-за обвинений в насилии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» временно отстранил бразильского нападающего Антони от тренировок из-за обвинений в насилии, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин заявила, что игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года. По ее словам, в последний раз футболист бросил в нее стакан. Пытаясь защититься, она порезала палец до кости. Девушка подала заявление на футболиста в бразильскую и британскую полицию. Сам 23-летний футболист отверг все обвинения, при этом на их фоне его исключили из состава сборной Бразилии на сентябрьские матчи. Затем обвинения в агрессивном поведении выдвинули еще две девушки.

«Манчестер Юнайтед» признает обвинения, выдвинутые против Антони. Игроки, не принимавшие участия в международных матчах, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако с Антони была достигнута договоренность о том, что он отложит свое возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы разобраться с обвинениями. Как клуб мы осуждаем акты насилия и оскорбления. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", — говорится в заявлении.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году из амстердамского «Аякса». Ранее «МЮ» выставил на трансфер футболиста Мэйсона Гринвуда, которому предъявляли обвинения в избиении и попытке изнасилования своей подруги. Данные обвинения были сняты, однако после собственного расследования клуб заявил, что игрок покинет «МЮ». В итоге Гринвуд перешел на правах аренды в испанский «Хетафе».

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