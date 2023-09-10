Футболиста «МЮ» отстранили от тренировок из-за обвинений в насилии

Ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин заявила, что игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года. По ее словам, в последний раз футболист бросил в нее стакан. Пытаясь защититься, она порезала палец до кости. Девушка подала заявление на футболиста в бразильскую и британскую полицию. Сам 23-летний футболист отверг все обвинения, при этом на их фоне его исключили из состава сборной Бразилии на сентябрьские матчи. Затем обвинения в агрессивном поведении выдвинули еще две девушки.

«Манчестер Юнайтед» признает обвинения, выдвинутые против Антони. Игроки, не принимавшие участия в международных матчах, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако с Антони была достигнута договоренность о том, что он отложит свое возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы разобраться с обвинениями. Как клуб мы осуждаем акты насилия и оскорбления. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие", — говорится в заявлении.