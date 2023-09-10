Русского футболиста затравили в Европе из-за национальности. Его дерзкий ответ поставил фанатов на место

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Знаменитый полузащитник ЦСКА, а ныне тренер медийного 2DROTS, Дмитрий Кузнецов в 1990-е пробовал свои силы в Испании. Там он, конечно, не блистал, как его соотечественники — Карпин, Мостовой и Онопко, но все равно был на хорошем счету благодаря характеру и самоотдаче. Недаром Кузнецов задержался в Испании аж на 6 лет, успел сыграть за 4 клуба, а в «Эспаньоле» и вовсе провел 4 сезона, принял участие в 81 матче и забил 10 голов.

В Испании полузащитник здорово заработал — Кузнецов утверждал, что получал в «Эспаньоле» 14 тысяч долларов за выход на поле, сыграл против самого Марадоны и познакомился с целой россыпью звезд — Стоичковым, Куманом и Лаудрупом. Однако, к сожалению, заграничный период в карьере россиянина запомнился не только позитивными событиями.

За границей Кузнецов столкнулся с ненавистью по национальному признаку. Причем, дважды.

Впервые Дмитрию подпортили жизнь из-за его национальности в том самом «Эспаньоле». А во второй раз Кузнецов подвергся травле в «Осасуне», в которой оказался в 1996 году. Правда, теперь футболиста возненавидели болельщики, а не руководства клуба.

«В Стране Басков русских не любят. В Бильбао только баски: и “Сосьедад”, и “Осасуна”, и “Алавес”. На меня болельщики гнали и освистывали на своем же стадионе, считали, что я занимаю место испанца в команде. Это была “Осасуна”, — жаловался Кузнецов.

Поначалу футболист терпел. Но однажды его нервы все-таки сдали. В матче Сегунды против «Мериды» (1:2) он забил гол, а затем жестко проучил своих неблагодарных фанатов.

«Я бросал аут, а с трибун четыре человека меня обзывали. В этой атаке я забил гол, все обниматься бегут, а я такой: “Стоп”. И побежал туда к ним, подошел и четверым неприличный жест показал. Стадион минут пять молчал», — говорил футболист.

Разумеется, после такого сразу же разгорелся громкий скандал.

«После матча меня президент вызвал и сказал, что не может терпеть такое поведение в адрес болельщиков, хотел оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ему ответил: “А вы можете терпеть к себе такое отношение со стороны болельщиков? Свои же болельщики, на своем стадионе обзывают своего же игрока”.

Я ему сказал, что если меня оштрафуют, то все узнают, за что я был оштрафован. В итоге я решил с ними не продлевать контракт, у меня вроде год оставался. Мне вообще президент предлагал всем сказать, что меня оштрафовали, а на самом деле не штрафовать — я отказался", — рассказывал Кузнецов.

В конце концов полузащитник отказался от денег, положенных по контракту, и вернулся в Россию в 1997 году, ни о чем не жалея. Ведь в последние месяцы против него ополчились уже не только болельщики, но и руководство вместе с прессой.

«В “Осасуне” играл — самый плохой год. Душили как иностранца: все хороши, а ты — плохой. Душили пресса и президент. Одноклубники все понимали: мне 33 года, а им — по 18−19 лет», — признавался Кузнецов.