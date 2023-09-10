Глава испанского футбола покинет пост после скандала с поцелуем футболистки

«Да, я собираюсь уйти в отставку, потому что не могу продолжать свою работу», — сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану, видео которого опубликовано в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) журналиста.

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.