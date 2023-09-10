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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Глава испанского футбола покинет пост после скандала с поцелуем футболистки

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Временно отстраненный президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принял решение покинуть свой пост.

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Источник: Пресс-служба RFEF

«Да, я собираюсь уйти в отставку, потому что не могу продолжать свою работу», — сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану, видео которого опубликовано в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) журналиста.

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.

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