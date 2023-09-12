Турецкий клуб предложил 100 тысяч евро за вратаря «Кайрата» и сборной Казахстана

Из источника, близкому к ситуации, стало известно о том, что «Истанбулспор» предложил за 23-летнего вратаря 100 тысяч евро. Эта сумма не устраивает алматинский клуб, который рассчитывает получить как минимум 250 тысяч. Вдобавок, Устименко в последних играх за «Кайрат» демонстрировал уверенную игру и вновь стал первым номером команды.