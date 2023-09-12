Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Иордания
Футбол. Сборные
1-й тайм
Катар
Россия
00
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Косово
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Англия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Франция
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Турция
42
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Турецкий клуб предложил 100 тысяч евро за вратаря «Кайрата» и сборной Казахстана

Клуб турецкой Суперлиги «Истанбулспор» по-прежнему продолжает следить за голкипером «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
Наверх
Источник: ФК "Кайрат"

Трансферное окно в этой стране открыто до 15 сентября.

Из источника, близкому к ситуации, стало известно о том, что «Истанбулспор» предложил за 23-летнего вратаря 100 тысяч евро. Эта сумма не устраивает алматинский клуб, который рассчитывает получить как минимум 250 тысяч. Вдобавок, Устименко в последних играх за «Кайрат» демонстрировал уверенную игру и вновь стал первым номером команды.

Вероятно, футболист продолжит карьеру в «Кайрате» как минимум до конца года. При этом ранее за Данилом наблюдали ряд клубов российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел 16 матчей, пропустил 23 гола. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 500 тысяч.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь