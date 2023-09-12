Турецкий клуб предложил 100 тысяч евро за вратаря «Кайрата» и сборной Казахстана
Клуб турецкой Суперлиги «Истанбулспор» по-прежнему продолжает следить за голкипером «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб турецкой Суперлиги «Истанбулспор» по-прежнему продолжает следить за голкипером «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Трансферное окно в этой стране открыто до 15 сентября.
Из источника, близкому к ситуации, стало известно о том, что «Истанбулспор» предложил за 23-летнего вратаря 100 тысяч евро. Эта сумма не устраивает алматинский клуб, который рассчитывает получить как минимум 250 тысяч. Вдобавок, Устименко в последних играх за «Кайрат» демонстрировал уверенную игру и вновь стал первым номером команды.
Вероятно, футболист продолжит карьеру в «Кайрате» как минимум до конца года. При этом ранее за Данилом наблюдали ряд клубов российской премьер-лиги.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел 16 матчей, пропустил 23 гола. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 500 тысяч.