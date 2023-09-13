Катарский «Аль-Араби» купил Верратти у «ПСЖ» за 45 миллионов евро

Сумма трансфера и срок контракта с 30-летним итальянцем не уточняются. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Араби» заплатил за футболиста 45 миллионов евро.

10 сентября сообщалось, что игрок будет получать в катарском клубе 30 миллионов евро в год, а его контракт будет действовать до конца июня 2026 года.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года, он забил 11 голов и сделал 61 результативную передачу в 416 матчах за парижан. Вместе с командой он 9 раз становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, а также по 6 раз выигрывал Кубок страны и Кубок французской лиги.