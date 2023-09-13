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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Катарский «Аль-Араби» купил Верратти у «ПСЖ» за 45 миллионов евро

Катарский «Аль-Араби» объявил о покупке полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Сумма трансфера и срок контракта с 30-летним итальянцем не уточняются. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Араби» заплатил за футболиста 45 миллионов евро.

10 сентября сообщалось, что игрок будет получать в катарском клубе 30 миллионов евро в год, а его контракт будет действовать до конца июня 2026 года.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года, он забил 11 голов и сделал 61 результативную передачу в 416 матчах за парижан. Вместе с командой он 9 раз становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, а также по 6 раз выигрывал Кубок страны и Кубок французской лиги.

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