«Актобе» объявил об изменениях в руководстве
ФК «Актобе» выступил с заявлением об изменениях в составе руководства клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ФК «Актобе» выступил с заявлением об изменениях в составе руководства клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Актобе» официально объявляет об освобождении Сергея Куленко от должности председателя правления, который был назначен на должность в начале июня текущего года. Решением совета директоров футбольного клуба «Актобе» временно исполняющим обязанности председателя правления назначен 35-летний Азамат Шайхы.
Кроме того, пост спортивного директора клуба занял воспитанник «Актобе» и экс-игрок сборной Казахстана Юрий Логвиненко, который уже занимал эту должность.