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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
22:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил об изменениях в руководстве

ФК «Актобе» выступил с заявлением об изменениях в составе руководства клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Футбольный клуб «Актобе» официально объявляет об освобождении Сергея Куленко от должности председателя правления, который был назначен на должность в начале июня текущего года. Решением совета директоров футбольного клуба «Актобе» временно исполняющим обязанности председателя правления назначен 35-летний Азамат Шайхы.

Кроме того, пост спортивного директора клуба занял воспитанник «Актобе» и экс-игрок сборной Казахстана Юрий Логвиненко, который уже занимал эту должность.

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