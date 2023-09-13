«Актобе» объявил об изменениях в руководстве

Футбольный клуб «Актобе» официально объявляет об освобождении Сергея Куленко от должности председателя правления, который был назначен на должность в начале июня текущего года. Решением совета директоров футбольного клуба «Актобе» временно исполняющим обязанности председателя правления назначен 35-летний Азамат Шайхы.