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01:39 (мск), источник: Sport24

Гвардиола вернулся к работе в «Манчестер Сити» после операции на спине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся к работе на тренировочной базе «горожан» после операции.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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В августе 52-летний специалист перенес плановую операцию на спине в Испании.

В период отсутствия Гвардиолы обязанности главного тренера команды исполнял Хуанма Лильо. За это время «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэм» (5:1).

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 16 сентября.

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