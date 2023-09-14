Гвардиола вернулся к работе в «Манчестер Сити» после операции на спине
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся к работе на тренировочной базе «горожан» после операции.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся к работе на тренировочной базе «горожан» после операции.
В августе 52-летний специалист перенес плановую операцию на спине в Испании.
В период отсутствия Гвардиолы обязанности главного тренера команды исполнял Хуанма Лильо. За это время «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэм» (5:1).
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 16 сентября.