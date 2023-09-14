Появилась информация о кандидате в сборную Казахстана из «Кайрата»
22-летний кандидат в сборную Казахстана по футболу Данияр Усенов с весны находится в аренде в актауском «Каспии», сообщают Vesti.kz.
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22-летний кандидат в сборную Казахстана по футболу Данияр Усенов с весны находится в аренде в актауском «Каспии», сообщают Vesti.kz.
Ранее отмечалось, что он пробудет в расположении актауского клуба до конца 2023 года.
Однако Instagram-аккаунт фан-клуба AlatauFans сообщает, что полузащитник вернется в «Кайрат» в июне.
За «Каспий» он провел 15 матчей в текущем чемпионате страны и забил 2 гола.
Усенов является воспитанником мангыстауского футбола. В «Кайрате» выступает с 2018 года.
В 2021-м вызывался в сборную Казахстана на отборочные матчи ЧМ-2022 против Франции и Украины. В своем активе имеет игры за сборную U-21, U-17, U-16.