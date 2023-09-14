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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:03 (мск), источник: Vesti.kz

Появилась информация о кандидате в сборную Казахстана из «Кайрата»

22-летний кандидат в сборную Казахстана по футболу Данияр Усенов с весны находится в аренде в актауском «Каспии», сообщают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Ранее отмечалось, что он пробудет в расположении актауского клуба до конца 2023 года.

Однако Instagram-аккаунт фан-клуба AlatauFans сообщает, что полузащитник вернется в «Кайрат» в июне.

За «Каспий» он провел 15 матчей в текущем чемпионате страны и забил 2 гола.

Усенов является воспитанником мангыстауского футбола. В «Кайрате» выступает с 2018 года.

В 2021-м вызывался в сборную Казахстана на отборочные матчи ЧМ-2022 против Франции и Украины. В своем активе имеет игры за сборную U-21, U-17, U-16.

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