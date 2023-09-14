Появилась информация о кандидате в сборную Казахстана из «Кайрата»

Источник: ФК "Кайрат"

Ранее отмечалось, что он пробудет в расположении актауского клуба до конца 2023 года.

Однако Instagram-аккаунт фан-клуба AlatauFans сообщает, что полузащитник вернется в «Кайрат» в июне.

За «Каспий» он провел 15 матчей в текущем чемпионате страны и забил 2 гола.

Усенов является воспитанником мангыстауского футбола. В «Кайрате» выступает с 2018 года.