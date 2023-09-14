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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Аль-Иттихад» на выезде обыграл «Аль-Ахдуд» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая в Наджране, завершилась со счетом 1:0. Голом отметился Карим Бензема (72-я минута).

«Аль-Иттихад» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Аль-Ахдуд» (4) располагается на 13-м месте.

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