Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в чемпионате Саудовской Аравии

Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Аль-Иттихад» на выезде обыграл «Аль-Ахдуд» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.