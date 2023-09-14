Футболистов «молодежки» «Реала» арестовали за распространение секс-видео

По данным издания, расследование было инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, поданной 6 сентября матерью пострадавшей. По данным опрошенной, один из футболистов записал видео сексуального характера с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через WhatsApp. При этом сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.