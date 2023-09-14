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21:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболистов «молодежки» «Реала» арестовали за распространение секс-видео

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Трое футболистов молодежной команды мадридского «Реала» арестованы за распространение видео сексуального характера, в котором фигурировала несовершеннолетняя девушка, сообщает El Confidencial.

Реал
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Источник: AP 2023

По данным издания, расследование было инициировано полицией Канарских островов на основании жалобы, поданной 6 сентября матерью пострадавшей. По данным опрошенной, один из футболистов записал видео сексуального характера с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через WhatsApp. При этом сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.

После этого трое игроков молодежной команды «Реала» были арестованы в четверг перед тренировкой и доставлены в отдел полиции для проведения расследования. Отмечается, что в деле могут фигурировать несколько футболистов основной команды «сливочных».

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