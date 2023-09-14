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21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Реале» отреагировали на арест футболистов из-за секс-видео

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлениям, в котором пообещал принять меры в связи с арестом игроков молодежной команды за распространение видео сексуального характера.

Реал
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В четверг издание El Confidencial сообщило, что трое футболистов молодежной команды «Реала» были задержаны полицией перед тренировкой за распространение видео сексуального характера, в котором фигурировала несовершеннолетняя девушка. По заявлению матери пострадавшей, один из футболистов записал ролик с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через WhatsApp.

В заявлении «Реала» уточняется, что показания в полиции дали игрок первой резервной команды («Кастилья») и трое футболистов молодежной команды «Реал С».

«Клубу стало известно, что игрок “Кастильи” и трое игроков “Реала C” дали показания Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемую трансляцию частного видео через WhatsApp. Когда клуб получит подробную информацию о фактах, мы примем соответствующие меры», — говорится в заявлении клуба.

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