В «Реале» отреагировали на арест футболистов из-за секс-видео

В четверг издание El Confidencial сообщило, что трое футболистов молодежной команды «Реала» были задержаны полицией перед тренировкой за распространение видео сексуального характера, в котором фигурировала несовершеннолетняя девушка. По заявлению матери пострадавшей, один из футболистов записал ролик с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через WhatsApp.