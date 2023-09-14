В «Реале» отреагировали на арест футболистов из-за секс-видео

В четверг издание El Confidencial сообщило, что трое футболистов молодежной команды «Реала» были задержаны полицией перед тренировкой за распространение видео сексуального характера, в котором фигурировала несовершеннолетняя девушка. По заявлению матери пострадавшей, один из футболистов записал ролик с ее 16-летней дочерью, а затем распространил его через WhatsApp.
В заявлении «Реала» уточняется, что показания в полиции дали игрок первой резервной команды («Кастилья») и трое футболистов молодежной команды «Реал С».
«Клубу стало известно, что игрок “Кастильи” и трое игроков “Реала C” дали показания Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемую трансляцию частного видео через WhatsApp. Когда клуб получит подробную информацию о фактах, мы примем соответствующие меры», — говорится в заявлении клуба.