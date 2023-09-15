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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:52 (мск), источник: Vesti.kz

В казахстанском клубе заявили о нервозной обстановке и финансовых сложностях

Главный тренер кокшетауского «Окжетпеса» Андрей Ферапонтов прокомментировал игру с павлодарским «Аксу» в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Окжетпес
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Источник: ФК "Окжетпес"

Встреча команд прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 34-й минуте забил Саги Совет.

«Сегодня был очень важный матч — за шесть очков. У нас как бы немножко нервозная обстановка в команде, есть финансовые сложности. Я думаю, что ребята этой очень важной победой поправили турнирное положение, а победа придаст уверенности, силы и, возможно, даже повлияет на решение каких-то наших финансовых вопросов. Есть вопросы, которые мы должны закрывать. Они мешают достижению результата», — приводит слова Ферапонтова пресс-служба «Окжетпеса».

Он заверил, что его футболисты будут играть до последнего тура.

«Я думаю, ребята сегодняшней игрой доказали, что они продолжают выполнять задачу. Будем играть до последнего тура, не опускаем руки. Я благодарен своим игрокам за сегодняшнюю самоотдачу, за то, что они находят в себе силы независимо от того, что далеко от дома. Мы доказали, что как команда чего-то достойны. Будем готовиться дальше», — отметил он.

В следующем туре, 23 сентября, «Аксу» на выезде сыграет с «Мактааралом», а на следующий день «Окжетпес» на своем поле примет «Атырау».

Аксу
0:1
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
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