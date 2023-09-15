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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:06 (мск), источник: Vesti.kz

Двум клубам КПЛ вынесли печальный вердикт

Павлодарский «Аксу» и актауский «Каспий» отправили в первую лигу после матчей 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Аксу
КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

«Аксу» дома уступил кокшетаускому «Окжетпесу» (0:1), а «Каспий» на своем поле проиграл атакентскому «Мактааралу» (0:2).

Телеграм-канал Серый CARDINAL считает, что этим командам не удастся сохранить прописку в премьер-лиге.

«“Аксу” и “Каспий” утонули. Один в слезах, другой в море.

Павлодарцы и актаусцы практически “гарантировали” себе выступление в первой лиге. Если “Аксу” проиграл во многом из-за удаления в самом начале матча, то “Каспий” всю игру выглядел безвольно и заслуженно проиграл. Теоретически шансы остаться в КПЛ у обеих команд, конечно, есть. Но практически… В общем, прощай премьер-лига, привет пердив», — пишет источник.

Отметим, что «Каспий» и «Аксу» располагаются на 13-й и 14-й строчках турнирной таблицы соответственно, набрав по 15 очков.

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