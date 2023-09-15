Двум клубам КПЛ вынесли печальный вердикт

«“Аксу” и “Каспий” утонули. Один в слезах, другой в море.



Павлодарцы и актаусцы практически “гарантировали” себе выступление в первой лиге. Если “Аксу” проиграл во многом из-за удаления в самом начале матча, то “Каспий” всю игру выглядел безвольно и заслуженно проиграл. Теоретически шансы остаться в КПЛ у обеих команд, конечно, есть. Но практически… В общем, прощай премьер-лига, привет пердив», — пишет источник.