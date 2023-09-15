Форвард «Реала» Винисиус восстанавливается после травмы, совершая пробежки в воде
Физиотерапевты мадридского «Реала» используют передовые наработки, чтобы ускорить восстановление после травмы бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.
Физиотерапевты мадридского «Реала» используют передовые наработки, чтобы ускорить восстановление после травмы бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.
В Сети появилось видео, как бразилец совершает пробежки, погружённый в воду по пояс.
После ухода из клуба французского нападающего Карима Бензема именно Винисиуса тренерский штаб видит главным бомбардиром команды. Однако в конце лета стало известно, что вингер пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
Мадридцы не стали в пожарном порядке искать замену игроку, решив обойтись теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении тренера Карло Анчелотти.
Напомним, Винисиус получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.
В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол.
В сезоне-2022/2023 23-летний вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и отдал 21 результативную передачу.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 12 очков в четырёх стартовых турах.