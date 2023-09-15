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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Реала» Винисиус восстанавливается после травмы, совершая пробежки в воде

Физиотерапевты мадридского «Реала» используют передовые наработки, чтобы ускорить восстановление после травмы бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

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В Сети появилось видео, как бразилец совершает пробежки, погружённый в воду по пояс.

После ухода из клуба французского нападающего Карима Бензема именно Винисиуса тренерский штаб видит главным бомбардиром команды. Однако в конце лета стало известно, что вингер пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Мадридцы не стали в пожарном порядке искать замену игроку, решив обойтись теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении тренера Карло Анчелотти.

Напомним, Винисиус получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол.

В сезоне-2022/2023 23-летний вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и отдал 21 результативную передачу.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 12 очков в четырёх стартовых турах.

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