Форвард «Реала» Винисиус восстанавливается после травмы, совершая пробежки в воде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239382&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети появилось видео, как бразилец совершает пробежки, погружённый в воду по пояс.

После ухода из клуба французского нападающего Карима Бензема именно Винисиуса тренерский штаб видит главным бомбардиром команды. Однако в конце лета стало известно, что вингер пропустит полтора месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Мадридцы не стали в пожарном порядке искать замену игроку, решив обойтись теми футболистами, которые есть сейчас в распоряжении тренера Карло Анчелотти.

Напомним, Винисиус получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол.

В сезоне-2022/2023 23-летний вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и отдал 21 результативную передачу.