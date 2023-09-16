Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Сегодня в стартовом поединке 21-го тура футболисты «Торпедо-БелАЗа» в Жодино сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2. Гости дважды выходили вперед, но удержать победу не смогли.

В центральном поединке 21-го тура лидер первенства минское «Динамо» 17 сентября примет на своей арене гродненский «Неман», который идет вторым. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ, а в Городее «Минск» будет соперничать с солигорским «Шахтером». «Ислочь» из Минского района пропускает этот тур.