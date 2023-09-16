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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
01:00 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После паузы, связанной с международными матчами национальной и молодежной сборных, возобновился футбольный чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: Белта

Сегодня в стартовом поединке 21-го тура футболисты «Торпедо-БелАЗа» в Жодино сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2. Гости дважды выходили вперед, но удержать победу не смогли.

Еще три встречи состоятся 16 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк», «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель».

В центральном поединке 21-го тура лидер первенства минское «Динамо» 17 сентября примет на своей арене гродненский «Неман», который идет вторым. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ, а в Городее «Минск» будет соперничать с солигорским «Шахтером». «Ислочь» из Минского района пропускает этот тур.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 42 очка (18 матчей), «Неман» — 39 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (19), «Славия» — 32 (20), «Ислочь» — 30 (19). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Бомбардирскую гонку возглавляют Владислав Морозов («Динамо», Минск), Павел Савицкий («Неман») и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.

Торпедо-БелАЗ
2:2
Первый тайм: 0:0
Славия М
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