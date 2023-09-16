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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Малкома с передачи Неймара помог «Аль-Хилялю» одержать крупную победу над «Эр-Риядом»

«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 6:1.

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Источник: Reuters

Результативной передачей отметился Неймар, который на 83-й минуте ассистировал Малкому. 31-летний бразилец дебютировал за «Аль-Хиляль» в этом матче.

Кроме того, за «Аль-Хиляль» забили Александр Митрович (30-я минута), Яссир Аль-Шахрани (45-я), Нассер Аль-Давсари (68-я) и Салем Аль-Давсари, который оформил дубль (87-я и 90+5-я).

В концовке единственный гол «Эр-Рияда» забил Али Аль-Закан.

«Аль-Хиляль» набрал 16 очков и вернулся на первое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Эр-Рияд» с 4 очками идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

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