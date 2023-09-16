«Бавария» в концовке упустила победу над «Байером» в бундеслиге

За мюнхенцев отличились Харри Кейн (7-я минута) и Леон Горецка (86-я). За гостей забили Алекс Гримальдо (24-я) и Эсэкиель Паласиос, который принес «Байеру» ничью на 90+4-й минуте.

«Байер» с 10 очками продолжает лидировать в бундеслиге. «Бавария» с 10 очками уступает сопернику по дополнительным показателям и занимает вторую строчку в турнирной таблице.