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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» в концовке упустила победу над «Байером» в бундеслиге

«Бавария» дома сыграла вничью с «Байером» в 4-м туре немецкой бундеслиги — 2:2.

Бавария
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Источник: Reuters

За мюнхенцев отличились Харри Кейн (7-я минута) и Леон Горецка (86-я). За гостей забили Алекс Гримальдо (24-я) и Эсэкиель Паласиос, который принес «Байеру» ничью на 90+4-й минуте.

«Байер» с 10 очками продолжает лидировать в бундеслиге. «Бавария» с 10 очками уступает сопернику по дополнительным показателям и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Бохум». Игра пройдет 23 сентября. «Байер» на день позже дома сыграет с «Хайденхаймом».

Бавария
2:2
Первый тайм: 1:1
Байер
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