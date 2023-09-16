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01:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ниццей»

«ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» в матче 5-го тура французской лиги 1 — 2:3.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Победу гостям принес дубль Терема Моффи. Форвард отличился на 21-й и 69-й минутах. Еще один гол на 53-й минуте забил Гаэтан Лаборде.

Дублем за «ПСЖ» отметился Килиан Мбаппе. Француз забил на 29-й и 87-й минутах.

«ПСЖ» с 8 очками опустился на третье место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ницца» 22 сентября в гостях встретится с «Монако». «ПСЖ» на два дня позже дома сыграет с «Марселем», но перед этим парижане 19 сентября на своем поле примут дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.

ПСЖ
2:3
Первый тайм: 1:1
Ницца
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