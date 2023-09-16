Дубль Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ниццей»

Победу гостям принес дубль Терема Моффи. Форвард отличился на 21-й и 69-й минутах. Еще один гол на 53-й минуте забил Гаэтан Лаборде.

Дублем за «ПСЖ» отметился Килиан Мбаппе. Француз забил на 29-й и 87-й минутах.

«ПСЖ» с 8 очками опустился на третье место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.