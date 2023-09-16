Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Айнтрахт Ф
Футбол. Премьер-лига
21:15
Балтика
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Метц
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
3.09
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
3.09
Ливерпуль
Астон Вилла
30
2.09
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
31
2.09
Брентфорд
Борнмут
22
2.09
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
25
2.09
Челси
Ноттингем Форест
01
2.09
Манчестер Сити
Фулхэм
51
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «МЮ» тен Хаг: до моего прихода в клубе не было хорошей культуры

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что до его прихода в команде не было хорошей культуры.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил от тренировок с командой футболиста Джейдона Санчо. Тен Хаг заявил, что игрок не работает на тренировках с полной выкладкой, в ответ на что сам полузащитник написал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что его назначили «козлом отпущения», и призвал не верить словам тренера. Позже футболист удалил данный пост.

«Придерживаться своей линии — это не главное. Клуб попросил меня установить некоторые стандарты, что я и сделал, поскольку до моего прихода не было хорошей культуры», — приводит слова тен Хага сайт клуба.

«Команда превыше всего остального, и в команде каждый играет свою роль. Есть разные характеры, и вы должны управлять ими, но, как я уже сказал, команда всегда превыше всего», — добавил специалист.

Санчо 23 года, он является воспитанником «Манчестер Сити». Хавбек перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, сумма трансфера составила 73 миллиона фунтов стерлингов. С тех пор полузащитник сборной Англии провел за «МЮ» 82 матча, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. В нынешнем сезоне на его счету три игры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российские фигуристы сбегают из страны и из дома. Что произошло этим летом
Взрывоопасные прокаты. Как российские фигуристы начинают новый сезон
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь