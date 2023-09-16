Тренер «МЮ» тен Хаг: до моего прихода в клубе не было хорошей культуры

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил от тренировок с командой футболиста Джейдона Санчо. Тен Хаг заявил, что игрок не работает на тренировках с полной выкладкой, в ответ на что сам полузащитник написал в своем аккаунте в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), что его назначили «козлом отпущения», и призвал не верить словам тренера. Позже футболист удалил данный пост.

«Придерживаться своей линии — это не главное. Клуб попросил меня установить некоторые стандарты, что я и сделал, поскольку до моего прихода не было хорошей культуры», — приводит слова тен Хага сайт клуба.

«Команда превыше всего остального, и в команде каждый играет свою роль. Есть разные характеры, и вы должны управлять ими, но, как я уже сказал, команда всегда превыше всего», — добавил специалист.