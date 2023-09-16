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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:52 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вулверхэмптон», Салах оформил ассистентский хет-трик

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде добыл волевую победу над «Вулверхэмптон».

Ливерпуль
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Встреча на стадионе «Молинью» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

На 7-й минуте ворота красных поразил Хван Хи Чхан. Отыгрались гости на 55-й минуте: счет сравнял Коди Гакпо. На 85-й минуте победный мяч забил Эндрю Робертсон, а в компенсированное время отличился Харви Эллиотт. Автором трех голевых передач стал Мохамед Салах.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел на первое место в таблице АПЛ, опережая на 1 очко «Манчестер Сити», которому еще предстоит сыграть в этом туре.

«Вулверхэмптон» потерпел четвертое поражение при одной победе.

Вулверхэмптон
1:3
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
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