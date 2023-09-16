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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» обыграл «Лацио», Влахович оформил дубль

«Ювентус» победил «Лацио» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадион «Альянц Арена».

Ювентус
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Источник: Reuters

Счет в игре открыл форвард туринцев Душан Влахович на 10-й минуте. На 26-й минуте вингер Федерико Кьеза удвоил преимущество «Ювентуса».

Полузащитник «Лацио» Ромеро Луис Альберто на 64-й минуте отыграл один мяч. А через 3 минуты Влахович оформил дубль.

«Ювентус» набрал 10 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. «Лацио» занимает 15-е место (3 очка). Туринцы в следующем туре 23 сентября на выезде сыграют с «Сассуоло», а «римляне» в этот же день примут «Монцу».

Ювентус
3:1
Первый тайм: 2:0
Лацио
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