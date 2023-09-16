Два матча футбольного чемпионата Беларуси завершились вничью
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги 16 сентября проходят очередные встречи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги 16 сентября проходят очередные встречи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них футболисты «Белшины» в Бобруйске разошлись миром со «Слуцком» — 1:1. В составе хозяев отличился Михаил Колядко, у гостей мяч забил Денис Образов.
В Бресте местное «Динамо» и новополоцкий «Нафтан» также не выявили победителя — ничья 2:2.
Вчера в стартовом матче футболисты «Торпедо-БелАЗа» в Жодино сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2.
Завтра в центральном поединке 21-го тура лидер первенства минское «Динамо» примет на своей арене гродненский «Неман», который идет вторым. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ, а в Городее «Минск» будет соперничать с солигорским «Шахтером». «Ислочь» из Минского района пропускает этот тур.
Список лучших бомбардиров возглавляют Владислав Морозов («Динамо», Минск), Павел Савицкий («Неман») и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.