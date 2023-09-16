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18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Два матча футбольного чемпионата Беларуси завершились вничью

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги 16 сентября проходят очередные встречи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В первой из них футболисты «Белшины» в Бобруйске разошлись миром со «Слуцком» — 1:1. В составе хозяев отличился Михаил Колядко, у гостей мяч забил Денис Образов.

В Бресте местное «Динамо» и новополоцкий «Нафтан» также не выявили победителя — ничья 2:2.

Вчера в стартовом матче футболисты «Торпедо-БелАЗа» в Жодино сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2.

Завтра в центральном поединке 21-го тура лидер первенства минское «Динамо» примет на своей арене гродненский «Неман», который идет вторым. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ, а в Городее «Минск» будет соперничать с солигорским «Шахтером». «Ислочь» из Минского района пропускает этот тур.

Список лучших бомбардиров возглавляют Владислав Морозов («Динамо», Минск), Павел Савицкий («Неман») и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.

Динамо Брс
2:2
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Нафтан
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