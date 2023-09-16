Два матча футбольного чемпионата Беларуси завершились вничью

В первой из них футболисты «Белшины» в Бобруйске разошлись миром со «Слуцком» — 1:1. В составе хозяев отличился Михаил Колядко, у гостей мяч забил Денис Образов.

В Бресте местное «Динамо» и новополоцкий «Нафтан» также не выявили победителя — ничья 2:2.

Вчера в стартовом матче футболисты «Торпедо-БелАЗа» в Жодино сыграли вничью с мозырской «Славией» — 2:2.

Завтра в центральном поединке 21-го тура лидер первенства минское «Динамо» примет на своей арене гродненский «Неман», который идет вторым. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с борисовским БАТЭ, а в Городее «Минск» будет соперничать с солигорским «Шахтером». «Ислочь» из Минского района пропускает этот тур.