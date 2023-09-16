«Астана» и «Тобол» выявили победителя в матче с тремя голами

Встреча в столице завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На пятой минуте Дембо Дарбо вывел столичных вперед. На 77-й Алекса Аманович, огорчил свой бывший клуб и удвоил преимущество «Астаны». Серж Дебле на 91-й минуте ударом с пенальти сократил разницу, и установил окончательный счет.