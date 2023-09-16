«Астана» и «Тобол» выявили победителя в матче с тремя голами
«Астана» и «Тобол» сыграли в матче 22-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Астана» и «Тобол» сыграли в матче 22-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в столице завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
На пятой минуте Дембо Дарбо вывел столичных вперед. На 77-й Алекса Аманович, огорчил свой бывший клуб и удвоил преимущество «Астаны». Серж Дебле на 91-й минуте ударом с пенальти сократил разницу, и установил окончательный счет.
У «Астаны» 43 очка и второе место в таблице КПЛ. «Тобол» занимает седьмую строчку, набрав 28 баллов.