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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Тобол» выявили победителя в матче с тремя голами

«Астана» и «Тобол» сыграли в матче 22-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

Встреча в столице завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На пятой минуте Дембо Дарбо вывел столичных вперед. На 77-й Алекса Аманович, огорчил свой бывший клуб и удвоил преимущество «Астаны». Серж Дебле на 91-й минуте ударом с пенальти сократил разницу, и установил окончательный счет.

У «Астаны» 43 очка и второе место в таблице КПЛ. «Тобол» занимает седьмую строчку, набрав 28 баллов.

Астана
2:1
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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