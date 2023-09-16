У «МЮ» худший старт в истории АПЛ. «Дьяволы» без шансов проиграли «Брайтону» на фоне скандалов с Антони и Санчо

Полярный старт сезона: «Брайтон» прекрасен в старой стратегии, «МЮ» сотрясают скандалы

«Брайтон» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед» после паузы на матчи сборных в рамках пятого тура АПЛ. Настроение оппонентов было очень разным: «чайки» продолжают планомерное развитие и к возобновлению чемпионата подошли на шестой строчке, а вот у «дьяволов» все очень тревожно. Манкунианцы ушли на перерыв только на одиннадцатом месте, проиграв оба гостевых матча на старте кампании прямым конкурентам — «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

«Брайтон» живет по старой работающей стратегии: команду регулярно покидают лучшие футболисты, но она без проблем заменяет их еще недавно никому неизвестными ноунеймами или воспитанниками академии. За последний год южан покинули Леандро Троссар, Марк Кукурелья, Ив Биссума, Нил Мопе, Роберт Санчес, Алексис Мак Аллистер и Мойсес Кайседо.

Внушительный список, из которого можно составить костяк очень крепкой команды, но «Брайтон» без проблем делает бизнес без потери качества. Летом клуб пополнили Жоау Педру, Махмуд Дауд, Джеймс Милнер и Ансу Фати — за троих последних «чайки» не заплатили ни фунта.

Главного тренера «Брайтона» тем временем уже отправляют на повышение. «Думаю, Де Дзерби идеален. Он будет готов продолжить дело Клоппа. Он ставит отличный футбол, выглядит сильной личностью, оттачивает мастерство с “Брайтоном” и делает это великолепно. Я не вижу кандидата лучше», — сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи.

С «Манчестер Юнайтед» все сильно грустнее. Начать можно с травмированных футболистов: если Расмус Хейлунн наконец дебютировал в матче против «Арсенала», то Мейсон Маунт, Люк Шоу, Тайрелл Маласиа и Амад Диалло недоступны для выбора главного тренера. На этом кадровые проблемы команды Эрика тен Хага не заканчиваются.

Летом наконец закончилась сага с нападающим и воспитанником «красных дьяволов» Мейсоном Гринвудом, обвиненным в насилии над своей девушкой. Суд оправдал молодого игрока, но общественное давление и протест женской команды «МЮ» заставили боссов расстаться с перспективным нападающим и отправить его в «Хетафе».

Фанаты не успели выдохнуть, как по тому же сценарию пошел другой правый вингер — бразилец Антони, один из важнейших футболистов в игровой системе манкунианцев. Сразу несколько девушек обвинили спортсмена в ненадлежащем поведении, и парню предоставили бессрочный отпуск — Антони вернется к тренировкам и матчам, когда приведет личные дела в порядок.

Логичной заменой выглядел Джейдон Санчо, но и он не принял участие в игре с «Брайтоном». Экс-игрок «Боруссии» раскритиковал главного тренера в соцсетях после матча с «Арсеналом» из-за слов тен Хага о плохой работе англичанина на тренировках. Позже он удалил пост и даже поставил на фото профиля совместную фотографию с нидерландским специалистом, но не избежал штрафных санкций.

По слухам, на протяжении международного перерыва клубные функционеры пытались уладить конфликт, но все идет к тому, что в январе Санчо придется искать нового работодателя. Накануне игры с «чайками» тен Хага спросили о ситуации с Джейдоном: «Сыграет ли Санчо за “МЮ” еще раз? Я не знаю. Он недоступен, так что в данный момент это не имеет значения. Я сосредоточен на футболистах, которые могут играть».

На фоне всего хаоса тянется сага с продажей клуба. Регулярно появляются новости из лагерей потенциальных покупателей, готовых ждать правильного момента и устраивающей цены, а бывшие футболисты продолжают обращаться к семейству Глейзеров с призывом наконец избавить от себя фанатов клуба.

Воспитанник «Юнайтед» Уэлбек напомнил о себе — никто из бывших не забивал в ворота манкунианцев так много

Вокруг «МЮ» накопилось столько проблем, что это не может не отражаться на игре футболистов. К тому же «красные дьяволы» не обыгрывали «Брайтон» в АПЛ с февраля 2022 года. Легендарный Харри Магуайр в международную паузу успел отметиться автоголом в матче за сборную и ожидаемо оказался в запасе.

Зато в основе вышел арендованный у «Тоттенхэма» Серхио Регилон, подменяющий травмированного Люка Шоу слева в защите. В центре нападения с первых минут бегал Хейлунн. Скотт Мактоминей оформил гол+пас в матче сборной Шотландии против Кипра в отборе к Евро и тоже заслужил место в старте.

В составе гостей на «Олд Траффорд» вернулся воспитанник «Юнайтед» Дэнни Уэлбек. А вот Эван Фергюсон, оформивший хет-трик в матче четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла», остался на скамейке запасных. На первых минутах игра шла без середины поля — команды обменивались атаками, почти каждая из которых доходила до финальной трети поля. Острее были хозяева, но Рэшфорду и Хейлунну не удалось открыть счет в дебюте матча — к середине тайма оппоненты немного остыли.

А на 20-й минуте «Брайтон» наказал притормозившего оппонента. 21-летний Симон Адингра принял мяч на правом фланге, где почему-то не оказалось Регилона, и прострелил в центр штрафной «Юнайтед». Адам Лаллана хитро пропустил мяч между ног, а набежавший Уэлбек с пары метров расстрелял ворота Онана. Продукт академии «красных дьяволов» не стал сдерживать эмоции и отпраздновал с партнерами. Для Дэнни гол в ворота «МЮ» стал четвертым в рамках АПЛ — никто из экс-футболистов манкунианцев не забивал бывшему клубу больше.

Получив преимущество, «чайки» переключились на очень спокойное владение мячом и методично растягивали оппонента. Футболисты легко разбивали давление хозяев и выходили из-под прессинга, подключая к розыгрышу даже вратаря Джейсона Стила. Но «МЮ» старался отвечать — на 34-й минуте Каземиро запустил Рэшфорда в контратаку, а Маркус после смещения в центр с рикошетом от защитника попал в крестовину.

За пять минут до свистка на перерыв Мактоминей протащил мяч по центру и отдал передачу на левый фланг Рэшфорду. Маркус накрутил нескольких оппонентов и ушел в лицевую, откуда прострелил на Хейлунна, а 20-летний датчанин хладнокровно прибил в пустой угол ворот. Парень бурно отметил дебютный гол за новый клуб, но бригада VAR испортила праздник: в момент передачи Рэшфорда мяч на пару сантиметров вышел за пределы поля.

«Брайтон» забил еще два мяча и успокоился, «МЮ» хватило всего на один ответный мяч, и забил его неожиданный футболист

В начале второго тайма гости продолжали хладнокровно раскатывать хозяев и замедлять темп, но по-прежнему не могли сдержать Рэшфорда — нападающий раз за разом наводил хаос на левом фланге атаки. Маркус пробовал бить в дальний после смещения в центр, уходить во фланг и стрелять в ближний, катить на Хейлунна, но все безуспешно.

На 53-й минуте методичная позиционная игра «Брайтона» принесла плоды. Не было ни взрывных скоростей, ни ярких индивидуальных скиллов — только командная работа. Митома получил мяч слева, отпасовал в полуфланг на Тарика Лэмпти, а тот покатил в центр на Паскаля Гросса. 32-летний полузащитник на опыте усадил на газон Лисандро Мартинеса и с близкого расстояния отправил мяч в ворота — 2:0. Показательно, что именно Гросс начал атаку переводом на Митому — такая командная работа. Для Паскаля это четвертый гол в АПЛ на «Олд Траффорд» — среди гостей только Стивен Джеррард и Мо Салах забили больше, у легенд «Ливерпуля» по пять голов в северо-западном дерби.

Степень кадровых проблем «красных дьяволов» ярко демонстрируют замены: спасать хозяев на 64-й минуте вышел тунисский хавбек Ханнибал Межбри. Вместо Хейлунна на поле появился Антони Марсьяль — датчанину придется потерпеть с дебютным голом. У гостей вместо создателей первого мяча команды Лалланы и Уэлбека вышли Фати и Педру.

Самому дорогому новичку в истории «Брайтона» понадобилась всего пара минут, чтобы забить третий гол гостей. Лэмпти получил мяч на левом фланге, не встречая сопротивления вошел в штрафную и покатил на набегавшего Жоау, а бразилец в касание отправил мяч в дальний угол. 34,2 миллиона евро начали себя оправдывать, это первый гол новичка за клуб.

Домашние фанаты потянулись на выход, но Ханнибал сократил отставание «красных дьяволов» до двух мячей в первой же атаке после возобновления матча. Он спокойно получил пас на подходах к штрафной соперника, развернулся к воротам и издали бахнул в правую «шестерку» — Стил вряд ли будет доволен собой, удар пришелся в ближний угол.

В концовке игры «Брайтон» на фоне усталости менее прагматично распоряжался мячом — футболисты теряли его чаще, чем в первый час матча. Но в остальном все оставалось под контролем гостей. На 85-й минуте тен Хаг выпустил Алехандро Гарначо, Аарона Ван-Биссаку и Факундо Пельистри, но гости были ближе к четвертому голу, чем хозяева ко второму. Фати вышел один на один и с 10 метров пробил в дальний угол, только Андре Онана спас «МЮ» от разгрома. В компенсированное время гостевые фанаты осмелели настолько, что громко приветствовали каждую удачную передачу своей команды.

«Юнайтед» не проигрывал на «Олд Траффорд» на протяжении 31 матча, но «чайки» спокойно и по делу забрали три очка. Три поражения в пяти матчах АПЛ — худший старт «Юнайтед» в истории соревнования. «Красные дьяволы» остаются во второй половине таблицы и готовятся к встрече группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». И, глядя на сегодняшний «Юнайтед», в Мюнхене, скорее всего, потирают руки в предвкушении. У Харри Кейна 5+3 в 19 матчах против манкунианцев — судя по всему, совсем скоро у него будет отличный шанс улучшить эту статистику.